VIP-Rummel auf Kitz Race Party am Hahnenkamm: Victoria Swarovski im Look von Morticia Addams

Wenn im österreichischen Kitzbühel das Hahnenkammrennen stattfindet, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Am Samstag wurde ausgelassen auf der "Kitz Race Party" gefeiert. Welche Stars waren geladen und wer sorgte mit seinem Aufzug für Gesprächsstoff?

In Kitzbühel war die Promi-Dichte am Wochenende außergewöhnlich hoch, denn das 83. Hahnenkammrennen feierte seinen Höhepunkt. Auf der "Kitz Race Party" versammelte sich am Samstag (21. Januar) neben internationalen Stars wie Arnold Schwarzenegger und Alex Pettyfer auch Lokal-Prominenz. Victoria Swarovski sorge mit ihrem Look für den Hingucker des Abends.

Victoria Swarovski im düsteren Addams-Look

Ob sich die Moderatorin bei ihrem Styling vom Hype um die Netflix-Show "Wednesday" inspirieren ließ? Im figurbetonten schwarzen Kleid erinnerte sie allerdings nicht an die titelgebende Hauptfigur der Serie, sondern an ein anderes Mitglied der legendären "Addams Family": Mutter Morticia Addams.

Abgesehen von ihren blonden Haaren hätte Victoria Swarovski definitiv als Doppelgängerin des Familienoberhauptes durchgehen können, das in dem Netflix-Hit von Catherine Zeta-Jones dargestellt wird. Damit lag die 29-Jährige voll im Trend, denn "Wednesday" bricht nicht nur Rekorde, sondern sorgt auch in den sozialen Medien für einen Hype rund um die düstere Mode.

Arnold Schwarzenegger kommt mit Tochter und Freundin zur "Kitz Race Party"

Hollywood-Flair wurde durch Action-Held Arnold Schwarzenegger versprüht. Der Ex-Politiker und Schauspieler erschien mit Freundin Heather Milligan und Tochter Katherine auf dem roten Teppich. Und auch ein weiterer US-Star sorgte für Blitzlichtgewitter: Alex Pettyfer präsentierte sich gut gelaunt an der Seite seiner Ehefrau, Topmodel Toni Garrn.

Welche weiteren Stars auf der "Kitz Race Party" am Hahnenkamm dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.