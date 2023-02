Richard Lugner im Liebes-Chaos: Mörtels Auftritt mit der Ex

Lugner ist frisch verliebt in sein Turteltäubchen, doch jetzt taucht er mit seiner Ex Bienchen auf. Was ist da los?

25. Februar 2023 - 08:56 Uhr | Kimberly Hagen

Nanu!? Richard "Mörtel" Lugner taucht im Marchfelderhof in Wien mit seiner Ex-Freundin Bienchen alias Simone auf. © imago