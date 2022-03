Respektloser Spruch bei "Prominent getrennt": Ex von Doreen Dietel bezeichnet Kandidatin als "Transe"

Doreen Dietel verursacht bei "Prominent getrennt" viel Trubel. Einige Promi-Kandidaten verbünden sich gegen die Schauspielerin und wollen sie nicht mehr in der Show dabei haben. Ihr Ex-Partner Patrick zeigt sich dabei von seiner respektlosen Seite.

Je näher es in Richtung Finale geht, desto biestiger werden die VIP-Kandidaten der Trash-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" - immerhin winkt ein hohes Preisgeld. Doch der ein oder andere Spruch geht dabei zu weit, wie der Ex-Freund von Doreen Dietel in der neuen Folge zeigt.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die sechste Folge von "Prominent getrennt", die seit dem 22. März auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird die Episode erst am 3. April um 1.15 Uhr ausgestrahlt.

Eklat um Doreen Dietel: Konkurrentinnen nennen sie "falsch" und "skrupellos"

Wie es sich für eine ordentliche Reality-Sendung gehört, scheuen sich die Promis nicht vor verbalen Auseinandersetzungen. Da kann auch schon mal die ein oder andere Träne fließen, so auch bei Doreen Dietel in Folge vier. Sie eckt immer wieder mit ihrem Verhalten und ihren Aussagen bei einigen Mitstreitern an und es kommt in der aktuellen Entscheidungsnacht zum lautstarken Zoff.

Die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin wird von ihren Konkurrenten als "falsch", "skrupellos" und "gefährlich" bezeichnet. Vor allem "Temptation Island"-Beauty Lena Schiwiora und GNTM-Model Cecilia Asoro schießen sich auf sie ein. Doch Doreen Dietel will sich das nicht gefallen lassen und wehrt sich gegen diese Anschuldigungen.

Ex von Doreen Dietel über "Prominent getrennt"-VIP: "Die schaut aus wie eine Transe"

Und auch ihr Ex Patrick Eid stellt sich hinter sie - wenn auch sehr kleinlaut. Als Cecilia Asoro ihre Entscheidung verkünden will, flüstert er seiner Verflossenen zu: "Die schaut aus wie eine Transe."

Cecilia Asoro wird hinterrücks bei "Prominent getrennt" fies beleidigt. © RTL / Seapoint

Doreen Dietel selbst lacht sogar über diese queerfeindliche Aussage und erklärt ihren Mitstreitern nach der Entscheidung: "Als Ding [Cecilia Asoro, d.R.] vorgegangen ist, sagte Patrick in seiner Unschuldigkeit: 'Hey Baby, die schaut aus wie ein Transvestit.'" Jedoch sehe sie ein, dass diese Beleidigung "gemein" gewesen sei. Dass mit dem Begriff "Transe" bestimmte Mitglieder der LGBTQI*-Community herabgesetzt werden, scheint sie dabei jedoch nicht wahrzunehmen.

In der nächsten Folge wird es offenbar nicht ruhiger um Doreen Dietel. Auch wenn in der Vorschau vor allem Ex-DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel in den Fokus gerückt wird, wird trotzdem auch wieder die lautstark polternde Schauspielerin gezeigt. Ob sie sich mit einer Teilnahme und ihrem Verhalten in dem Format einen Gefallen getan hat, ist fraglich.