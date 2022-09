Rechtsradikale Parolen bei Auftritt von Melanie Müller: Ballermann-Star distanziert sich deutlich

Bei einem Gesangsauftritt von Trash-Star Melanie Müller ist es zu heftigen Szenen gekommen, als Besucher rechtsradikale Parolen riefen. Die Sängerin und Trash-TV-Beauty hat jetzt darauf reagiert und zeigt sich "bestürzt und empört".

Eigentlich wollte Melanie Müller nur einen schönen Abend mit ihren Fans verbringen. Am 17. September war sie in Leipzig zu einer Oktoberfest-Party als Sängerin geladen, doch der Auftritt endete mit einem Eklat. Zuschauer reckten den rechten Arm nach oben und brüllten rechtsradikale Parolen. Auf Instagram hat sich der Ballermann-Star jetzt davon distanziert.

Bei Auftritt von Melanie Müller: Fans brüllen Nazi-Parolen

In einem Instagram-Video erklärt Melanie Müller, sie sei "bestürzt und empört" über die Geschehnisse bei ihrem Auftritt. "Ich möchte mich von derartigen Personen und Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dieses auch aufs Schärfste.", sagt sie dazu. "Es entschuldigt auch nicht, dass einzelne Personen stark alkoholisiert waren."

Die Ballermann-Sängerin, die vor allem durch Teilnahmen an Shows wie "Dschungelcamp" und "Promi Big Brother" bekannt ist, habe während ihres Auftritts die Rufe mit rechtsradikalen Inhalten bemerkt und daraufhin die Fans aufgerufen, dies zu unterlassen. Die betroffenen Personen seien vom Veranstalter des Festzeltes verwiesen worden. Allerdings kam es während des Auftritts von Melanie Müller zu weiteren Nazi-Parolen aus dem Publikum, weshalb sie nach eigener Aussage die Veranstaltung verlassen habe.

Melanie Müller stellt klar: "Mit Nazis und Rechtsradikalen habe ich nichts zu tun"

Ein Video des Auftritts wurde unter anderem von " " veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie faschistische Parolen gebrüllt werden und Zuschauer immer wieder ihren rechten Arm mit eindeutiger Geste erheben. Melanie Müller reagiert in dem Clip kurz irritiert, stimmt dann jedoch den Schlachtruf "Zicke Zacke" an. In ihrer Instagram-Story sagt sie: "Nachdem es bei meinem Song zu weiteren Rufen dieser Art gekommen ist, habe ich den Auftritt sofort abgebrochen." Nach eigener Aussage habe sie mit "Nazis und Rechtsradikalen" nichts zu tun.