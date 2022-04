Rauswurf bei Kreuzfahrt? Sam Dylan und Rafi Rachek melden sich zu Wort

Sam Dylan und Rafi Rachek lassen es bei Partys gerne mal krachen. Bei einer Kreuzfahrt soll das schwule TV-Paar es nun derart übertrieben haben, dass sie das Schiff verlassen mussten. Was ist an den Behauptungen dran?

Zu feiern wie ein Rockstar kann Konsequenzen haben. Das sollen jetzt offenbar auch Sam Dylan und Rafi Rachek nach einer angeblich durchzechten Nacht gelernt haben. Wurden die beiden tatsächlich von einem Kreuzfahrtschiff geworfen? Das schwule Promi-Paar wehrt sich gegen die Anschuldigungen.

Rauswurf für Sam Dylan und Rafi Rachek? Insider berichtet von wilder Party

Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass der "Prince Charming"-Boy und sein "Bachelorette"-Freund aufgrund ihres Party-Verhaltens einen Rausschmiss kassiert haben. Im Dezember 2020 mussten die beiden ein Hotel auf Gran Canaria vorzeitig verlassen, weil sich Gäste über den Lärmpegel beschwert hatten. Doch dieses Mal sollen Sam Dylan und Rafi Rachek tatsächlich unschuldig sein.

Das Paar befand sich vor wenigen Tagen auf einem Schiff der Aida, das von Hamburg nach Mallorca schipperte. Bei einem Zwischenhalt in Rotterdam haben die beiden den Luxusdampfer jedoch schon wieder verlassen. Ein Insider berichtete " ", dass dies nicht ganz freiwillig geschehen sei. Aufgrund von wilder Feierei, bei der sogar ein Fernseher aus der Verankerung gerissen worden sein soll, habe man sie rausgeschmissen.

Sam Dylan wehrt sich: "Es sind keine Fernseher durch die Gegend geflogen"

Diese Schilderung soll jedoch nicht der Wahrheit entsprechen, wie Sam Dylan in seiner Instagram-Story klarstellt. "Wir haben zwar Party gemacht, aber ganz normal wie andere Gäste auch. Es sind keine Fernseher durch die Gegend geflogen", sagt er zu den Schlagzeilen. Auch Partner Rafi meldet sich zu Wort und erklärt: "Unsere Route war nur von Hamburg bis Amsterdam. [...] Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es wohl unüblich ist, dass man die Route von Hamburg bis nach Mallorca nimmt und in Rotterdam aussteigt."

Auch Aida dementiert Rauswurf von Sam Dylan und Rafi Rachek

Das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida dementiert ebenfalls, dass das schwule Promi-Paar von dem Schiff geworfen wurde. "Sie waren im Rahmen einer Kooperation zur Taufe von Aida cosma neben weiteren Influencern auf der Kurzreise von Hamburg bis nach Rotterdam an Bord", sagt ein Sprecher gegenüber RTL. "Die beiden sind planmäßig in Rotterdam abgestiegen und es kam zu keinem der beschriebenen Vorfälle an Bord."