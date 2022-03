Ralph Siegel schreibt Ukraine-Song: Ein bisschen mehr Frieden

Hit-Komponist Ralph Siegel hat den Schrecken in der Ukraine vertont: "Nie wieder Krieg" heißts ein neues Friedenslied. Warum er dennoch mit einem Pseudonym arbeitet - die Details.

Fast 40 Jahre ist es her, da hat Ralph Siegel (76) der Welt eindrucksvoll bewiesen, dass er Friedenslieder komponieren kann. Mit "Ein bisschen Frieden" gewann Sängerin Nicole (57) den Grand Prix, der damals noch nicht ESC hieß. So weit, so bekannt.

Neuer Song von Ralph Siegel: "Nie wieder Krieg"

Jetzt überrascht der Münchner Hit-Komponist, der mit über 2.000 Songs bei der Gema gelistet ist, mit einem nigelnagelneuen Friedenslied.

"Nie wieder Krieg" heißt das Werk mit dem Güte-Siegel, das von Sebastian Hämer (42) und Tim Wilhelm (44; seit 2012 auch Mitglied der Band Münchener Freiheit) gesungen wird und jetzt erschienen ist.

"Nie wieder Krieg" heißt das neue Lied von Ralph Siegel. © privat

Siegel-Lied war eigentlich für Zeppelin-Musical gedacht

Natürlich war es der Krieg in der Ukraine, der Siegel dazu bewegt hat. Zur AZ sagt er: "Es war eine spontane Idee, eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Mir ist eingefallen, dass ich vor zwei Jahren aus dem Bauch heraus das Lied geschrieben habe, es war eigentlich für mein Zeppelin-Musical gedacht, aber wir änderten eine Szene und brauchten es nicht. Es lag also in der Schublade. Doch zur unfassbar schrecklichen Situation in der Ukraine passt es sehr gut."

Dennoch hat Siegel sein Lied an die Rundfunkstationen unter einem Pseudonym (Miriam Winterfield) geschickt. Der Grund für die Geheimnistuerei: "Ich wollte, dass der Song neutral gehört wird und nicht gleich diesen Siegel-Schlager-Stempel verpasst bekommt."

Ralph Siegel: "Ich bin ja selbst ein Kriegskind"

Nach "Ein bisschen Frieden" jetzt noch ein bisschen mehr Frieden. Wird das Schreiben von Friedensliedern mit der Zeit eigentlich leichter - oder schwerer? Siegel dazu: "Ich bin ja selbst ein Kriegskind, habe schon so viele Friedenslieder geschrieben und komponiert. Es wird nie leichter. Das Schlimmste ist, dass es leider immer wieder aktuell ist."