Tochter von Schlagerstar Michelle verliebt: Marie Reim zeigt ihren neuen Freund

Marie Reim strahlt auf ihrem neuesten Instagram-Foto überglücklich, denn sie ist frisch verliebt. Die Tochter von Michelle und Matthias Reim präsentiert ihren neuen Freund.

Ihre Eltern sind in der Schlagerwelt Superstars und auch sie selbst arbeitet fleißig an einer Karriere als Sängerin. Darüber hinaus zeigt Marie Reim, Tochter von Michelle und Matthias Reim, aktuell auch ihr privates Glück. Die 21-Jährige hat einen neuen Freund.

Marie Reim zeigt ihren neuen Freund: "Du hast die schönste Seele"

Auf Instagram präsentiert sie ihren Followern ein Pärchenfoto mit ihrem Neuen und schreibt dazu noch eine süße Liebeserklärung: "Du hast die schönste Seele und das größte Herz auf dieser Welt… ach, und meins hast du auch noch! Was auch immer passiert - du bleibst. Danke dafür."

Ihre Worte versieht Marie Reim mit dem Hashtag "kitschig". Ihren Fans scheint das nichts auszumachen, sie freuen sich mit dem Schlagersternchen und schreiben Kommentare wie "alles gute für euch", "ihr seht so süß und so toll aus" und "so ein schönes Paar".

Wer ist der Partner von Marie Reim?

Bislang hat die Tochter von Schlagerstar Michelle noch nicht verraten, wer ihr Freund ist. Auf dem gemeinsamen Instagram-Foto hat sie ihn auch nicht verlinkt. Vielleicht stellt sie ihn demnächst bei "Let's Dance" vor, denn immerhin tanzt ihre berühmte Mutter aktuell in der Show.

Marie Reim und Schlagerstar Michelle: Zoff um einen Mann

In der Vergangenheit hatte Marie Reim nicht so viel Glück mit den Männern. Vergangenes Jahr soll sich ihre Mutter Michelle sogar ihren Ex-Freund gekrallt haben. Das sorgte für Zoff in der Familie, zwischen den Frauen herrschte zeitweise sogar Funkstille. Inzwischen sind sich Mutter und Tochter aber wieder näher. Beide traten im November 2021 bei der "Giovanni Zarrella Show auf" und sollen sich hinter den Kulissen ausgesprochen haben.

So ähnlich sieht Marie Reim ihrer berühmten Mutter

Marie Reim und Michelle teilen sich nicht nur die Berufung als Schlagersängerin, sie sehen sich inzwischen auch unglaublich ähnlich. Vor allem auf diesem Schnappschuss, den die 21-Jährige im Januar 2022 auf Instagram geteilt hat, schaut sie aus wie eine junge Version ihrer Mutter:

Vielleicht folgt in naher Zukunft ja ein Duett der beiden. Oder gar ein Familien-Song mit Papa Matthias Reim.