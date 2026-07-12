Die Sorge um Ralph Siegel (80) hält weiter an. Der Star-Komponist liegt noch immer im künstlichen Koma. "Die Situation hat sich leider nicht verändert. Es tut mir so weh", sagt Ehefrau Laura Siegel der AZ am Telefon leise und erschöpft.

Ein Schnappschuss von der Feier zum 80. Geburtstag: Laura Siegel mit der Abendzeitung in den Händen an der Seite von Ralph Siegel

Eigentlich wollten die Ärzte den Musikproduzenten bereits am vergangenen Freitag aus dem künstlichen Koma wecken. Doch das Herz von Ralph Siegel (80) ist noch nicht stark genug. "Jeden Tag gibt es den Plan, ihn zurückzuholen. Die Situation hat sich leider nicht verändert. Es tut mir so weh", offenbart Ehefrau Laura Siegel (43) der AZ am Sonntag. Ralph Siegels Körper muss erst wieder zu Kräften kommen, bevor dieser Schritt möglich ist.

Laura Siegel in der AZ: "Jeden Tag gibt es den Plan, ihn zurückzuholen"

Laura Siegels Stimme ist leise. Die vergangenen Tage voller Sorge und Anspannung haben ihre Spuren hinterlassen. Doch die 43-Jährige hält weiter an der Hoffnung fest, dass sich alles bald zum Guten wendet.

Auf der Intensivstation des Harlachinger Krankenhauses wird der 80-Jährige weiterhin engmaschig und kritisch überwacht. Besonders behalten die Ärzte seine Atmung genau im Blick. Nach der schweren Lungenentzündung, wegen der Ralph Siegel in die Klinik eingeliefert und ins künstliche Koma versetzt wurde, bleibt sein Zustand ernst.

"Zeigte Ralph das WM-Norwegen-Spiel mit Haaland"

Laura Siegel kämpft weiter an der Seite ihres geliebten Mannes. Unermüdlich versucht sie, zu ihm durchzudringen und ihm Kraft zu geben. "Am Samstag zeigte ich Ralph das WM-Norwegen-Spiel mit Haaland, um eine Reaktion auszulösen", erzählt sie der AZ.

Familie hofft weiter auf Besserung

Trotz der schwierigen Situation gibt die Familie die Hoffnung nicht auf. Tochter Alana Siegel (30) sagte zuletzt der AZ: "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und an seiner Seite. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er. Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten."

In der Vergangenheit musste Ralph Siegel bereits viele schwere gesundheitliche Rückschläge verkraften, darunter mehrere Krebs-Diagnosen. Er leidet an Polyneuropathie (Erkrankung des peripheren Nervensystems). Schmerzen begleiten die ESC-Legende seit vielen Jahren.

Ralph Siegel gehört zu den bekanntesten deutschen Musikproduzenten und Komponisten. Der Münchner prägte die deutsche Schlagerlandschaft über viele Jahrzehnte. Besonders eng verbunden ist sein Name mit dem "Eurovision Song Contest": Mehr als 20 Mal war er als Komponist oder Produzent an deutschen Beiträgen beteiligt. Zu seinen größten Erfolgen zählt "Ein bisschen Frieden", gesungen von Nicole, mit dem Deutschland 1982 erstmals den Eurovision Song Contest gewann.

Auch zahlreiche weitere bekannte Schlager stammen aus seiner Feder, darunter "Fiesta Mexicana" für Rex Gildo, "Dschinghis Khan" für die gleichnamige Gruppe Dschinghis Khan sowie "Moskau" (ebenfalls Dschinghis Khan). Weitere bekannte Titel, an denen Siegel beteiligt war: "Du kannst nicht immer 17 sein", "Jenseits von Eden", "Lass die Sonne in dein Herz" oder "Theater".