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Künstliches Koma: Große Sorge um Hit-Komponist Ralph Siegel

Komponist Ralph Siegel liegt nach einer Lungenentzündung im künstlichen Koma.
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Ralph Siegel hat in Spanien ein Restaurant eröffnet. (Archivbild)
Ralph Siegel hat in Spanien ein Restaurant eröffnet. (Archivbild) © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die Familie ist in großer Sorge – nach einer schweren Lungenentzündung liegt der 80-Jährige im künstlichen Koma. Seit Tagen befindet sich die ESC-Legende in einer Klinik. An seiner Seite im Harlachinger Krankenhaus wacht Ehefrau Laura (43). Das berichtet die "tz".

Da sich Ralph Siegels Gesundheitszustand nicht stabilisierte, versetzten ihn die Ärzte in ein künstliches Koma.

Der 80-Jährige verbrachte die vergangenen Wochen in Spanien. Südlich von Barcelona kaufte er sich ein Restaurant.

Noch vergangene Woche sagte Tochter Alana Siegel der AZ, dass es der gesamten Familie gut gehe. Für Ehefrau Laura und seine vier Töchter beginnt nun das bange Hoffen auf eine gute Nachricht.

Mehr Infos in Kürze.

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