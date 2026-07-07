Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma: Jetzt spricht Tochter Alana

Sorge um ESC-Legende Ralph Siegel: Weil der 80-Jährige nach einer schweren Lungenentzündung in einem Münchner Krankenhaus im künstlichen Koma liegt, steht seine Familie ihm bei. Tochter Alana Siegel (30) verrät der AZ, wie es jetzt in ihr aussieht.

Komponisten-Legende Ralph Siegel liegt nach einer Lungenentzündung im künstlichen Koma: Diese Schock-Nachricht über den Gesundheitszustand des schwerkranken Hit-Produzenten wird Anfang der Woche bekannt. Die Familie rund um Ehefrau Laura Siegel (43) wacht seither am Krankenhausbett des 80-Jährigen.

Giulia Siegel meldet sich auf Instagram zu Wort: "Er kann bereits selbstständig atmen"

Um Spekulationen und Gerüchten zuvorzukommen, teilt Tochter Giulia Siegel am Montag ein Statement auf Instagram. Das Posting erscheint als gemeinsamer Beitrag mit Laura Siegel und Halb-Schwester Alana Siegel (30).

"Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater", schreibt die 51-jährige DJane und Reality-TV-Teilnehmerin in ihrem Beitrag. "Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage", schreibt die Familie weiter und bittet darum, ihre Privatsphäre zu wahren.

Ralph Siegel: Das sind seine vier Töchter von drei Frauen

Giulia Siegel ist die älteste Tochter des Hit-Komponisten, der insgesamt vier Kinder von drei Frauen hat. Die jüngste Tochter, Ruby, brachte Siegels Frau Laura 2015 mit in die Beziehung, 2018 heiratete das Paar, das ein Altersunterschied von 37 Jahren trennt, standesamtlich in Grünwald. Giulia Siegel und Schwester Marcella stammen beide aus Siegels erster Ehe mit Dunja Kreibich.

Ralph Siegel mit Frau Laura (l.) und Tochter Giulia Siegel bei seiner Geburtstagsfeier im Bayerischen Hof 2025. © Andy Knoth/API

Alana Siegel: "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus"

Ralph Siegels dritte leibliche Tochter Alana ging aus seiner zweiten Ehe mit Dagmar Kögel hervor. Auch Alana Siegel steht ihrem Vater aktuell immer bei, verrät sie der AZ: "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und an seiner Seite. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er", findet die 30-Jährige emotionale Worte für ihren Vater. "Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten", so Alana Siegel weiter. Der Hit-Produzent, der mit "Ein bisschen Frieden" und Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest gewann, verbrachte seine Zeit zuletzt vor allem in Spanien, wo er erst vor wenigen Monaten ein neues Restaurant eröffnete.

Alana Siegel bei Ralph und Laura Siegels Hochzeit 2018. © imago

Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, ließ Ehefrau Laura Siegel den 80-Jährigen von Spanien nach München fliegen. Seither befindet sich die ESC-Legende im Harlachinger Krankenhaus. Vor vier Tagen versetzten die Ärzte den Hit-Komponisten dann in ein künstliches Koma.