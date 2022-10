Ralph Siegel hat 25 Kilo weniger: So hat der Star-Komponist ordentlich abgespeckt

Kleinerer Bauch, gesünderes Leben: Ralph Siegel hat 25 Kilo abgenommen. Wie er diesen Gewichtsverlust erreicht hat, darüber hat der Komponist jetzt gesprochen.

In wenigen Tagen feiert Ralph Siegel in Duisburg die Weltpremiere seines neuen Musicals "N bisschen Frieden". Am 20. Oktober wird das Stück zum ersten Mal im Theater am Marientor aufgeführt und der Star-Komponist ist aufgeregt. Für die Uraufführung hat er sich sogar optisch ein bisschen verändert – etwa 25 Kilo sind runter!

Ralph Siegel hat abgenommen: "Ich esse keine Kohlenhydrate mehr"

Bereits zu seinem 77. Geburtstag, den er am 30. September in kleinem Kreis bei Käfer in Bogenhausen gefeiert hat, zeigte sich Ralph Siegel deutlich erschlankt. Jetzt hat er verraten, wie er diese Gewichtsabnahme geschafft hat. "Ich esse keine Kohlenhydrate mehr, trinke nur noch ganz wenig Alkohol", sagt er der "Bild". Kleine Ausnahmen gibt es bei dem Musiker und Produzent trotzdem, wie er verrät: "Nur nachts, wenn ich um ein Uhr aus dem Studio komme, gönne ich mir einen Whisky."

Auch Ehefrau Laura zeigt sich erfreut über den Abnehmerfolg von Ralph Siegel: "Ich bin sehr stolz auf Ralph, wie konsequent er abgenommen hat." Um 25 Kilo abzunehmen, braucht man wohl ordentlich Disziplin. "Ich ernähre mich hauptsächlich von Feigen, Käse und Sushi", erklärt der 77-Jährige dazu. Die körperliche Veränderung ist definitiv zu sehen, denn so sah er im Vergleich noch 2021 aus:

Ralph Siegel und Frau Laura bei der Weltpremiere "Zeppelin - Das Musical" im Festspielhaus in Füssen am 16.10.2021. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Bei der Weltpremiere "Zeppelin - Das Musical" in Füssen zeigte sich Ralph Siegel 2021 noch sichtlich beleibter. Inzwischen ist der Bauchumfang geschrumpft und 25 Kilo sind weg.