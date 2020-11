Abgespeckte VIPs: Diese Promis haben ordentlich Gewicht verloren

Auch Promis zeigen sich mal fülliger und mal schlanker. Die AZ zeigt, welche VIPs ordentlich abgespeckt haben und mittlerweile total verändert aussehen.

In der Corona-Krise ist es nicht leicht, seinen Körper auf die Bikini-Saison vorzubereiten. Zu groß sind die Verlockungen aus Kühlschrank oder Vorratsschrank. Auch Promis können der ein oder anderen Leckerei manchmal nicht widerstehen.

Allerdings gibt es auch VIPs, die in den letzten Jahren ordentlich abgespeckt haben. Prominentestes Beispiel ist aktuell der Sänger Pietro Lombardi. Nach eigener Aussage soll er mehr als 20 Kilo abgenommen haben.

"Leute, ich bin so dünn geworden. Bitte, was ist hier los?", erzählt er in seiner Instagram-Story. "Ich sehe aus wie so ein Spargeltarzan. Das kann doch nicht wahr sein."

Sehen Sie in der Bilderstrecke, welche Promis ebenfalls einige Kilos abgenommen haben.

