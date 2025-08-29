Familienzusammenhalt spielt bei den Schumachers eine große Rolle. Dass Ralf seinen Neffen Mick unterstützt, wo er nur kann, dürfte deshalb nicht überraschen. Doch genau das wird dem Bruder von Michael Schumacher jetzt zum Verhängnis. Er zeigt sich unzufrieden. Was hat es damit auf sich?

Bei Ralf Schumacher (50) und seiner Ex-Frau Cora (48) kam es in letzter Zeit erneut zu Problemen. Verspottungen und Provokationen führten dazu, dass sich auch Ralfs Partner Étienne Bousquet-Cassagne eingeschaltet hat. Nach den Reibereien widmet sich der Bruder von Michael Schumacher (56) nun einem Thema, das ihn von klein auf begleitet – die Rede ist vom Rennfahren. Er spricht über Entwicklungen in der Formel 1 und über die Motorsport-Karriere seines Neffen Mick (26). Dabei erfährt er viel Gegenwind. Was ist der Grund?

Ralf Schumacher unterstützt Neffe Mick: Das sorgt für Ärger

Ralf Schumacher diskutiert im Podcast " " mit seinem Gesprächspartner Peter Hardenacke über eine Entscheidung des Cadillac-Formel-1-Teams. Dieses gab bekannt, zur Saison 2026 die Rennfahrer Valtteri Bottas (36) und Sergio Pérez (35) als Fahrerduo zu verpflichten. Schumacher betont im Gespräch: "Ich hätte natürlich lieber, das gebe ich zu, Mick in dem Auto gehabt." Er spielt auf seinen Neffen an, der auch als Kandidat für das Team von Cadillac gehandelt wurde. Der 50-Jährige zeigt also Unterstützung für den Sohn seines Bruders Michael und meint, er wäre ihm als Formel-1-Pilot lieber als Bottas und Pérez. Der 50-Jährige zeigt sich unzufrieden. Vielen Rennsport-Fans passt diese Einstellung überhaupt nicht. Ralf Schumachers Meinung wird ihm zum Verhängnis.

Formel-1-Fans genervt von Ralf Schumacher: "Mick ist einfach schlecht, sieh es ein"

"Es gab so viele Chancen. Mick ist einfach nicht gut genug. Sonst wäre er ja nicht so lange auf dem Markt. Das ist ja nicht böse gemeint, aber dass keiner ihn will, hat sicher einen Grund", schreibt ein Instagram-Nutzer zu einem , das den Podcast-Ausschnitt zeigt. Ein weiterer meint: "Ach Ralf, das Thema Mick ist so langsam ausgelutscht. Einfach mal einsehen: Der Mick ist nicht gut genug für die Formel 1, sonst hätte er schon längst einen Platz. Einfach mal einsehen: Wird nix mehr, der Zug ist abgefahren. Er hat eben kein Standing." Der Instagram-User konkludiert: "Mick ist einfach schlecht, sieh es ein."

Ralf Schumacher und Mick Schumacher im Jahr 2022. © imago/IPA Sport

Mick Schumacher: Seit 2024 nicht mehr in der Formel 1

Mick Schumacher ist momentan als Rennfahrer im Rahmen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft aktiv. Zuvor war er in der Formel 1 für das Team Haas und als Ersatzfahrer für Mercedes gefahren. Seit Ende 2024 drückt er nicht mehr in der Königsklasse des Motorsports die Pedale – laut Meinung vieler Formel-1-Fans eben deshalb, weil er wohl "nicht mehr gut genug" sei. Ralf Schumacher scheint jedoch an seinen Neffen zu glauben und merkt öffentlich regelmäßig an, dass er Mick künftig wieder in der Formel 1 sieht.

Zuversicht für Mick Schumacher: "Zeit wird schon noch irgendwann kommen"

Während viele Motorsport-Fans genervt von Ralf Schumachers familiärer Unterstützung sind, zeigen manche auch Verständnis. "Mensch, welch eine Überraschung, dass Ralf gerne seinen Neffen im Auto gesehen hätte. Aber mal ehrlich: Mick hätte definitiv eine zweite Chance verdient gehabt", schildert ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte. Er zeigt sich zuversichtlich: "Micks Zeit wird schon noch irgendwann kommen."

Wird Mick Schumacher wieder den Sprung in die Formel 1 schaffen? Sein Onkel Ralf Schumacher würde es ihm gönnen. © imago/DeFodi Images

Ob Mick Schumacher tatsächlich wieder den Sprung in die Formel 1 schafft? Das wird die Zukunft zeigen. Klar ist wohl, dass es ihm niemand so sehr gönnen würde wie sein Onkel.