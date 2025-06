Bittere Enttäuschung für Mick Schumacher: Fans raten zu gravierendem Neustart

Wie einst Michael Schumacher fand auch sein Sohn Mick auf der Rennstrecke sein Glück. Ausgerechnet hier kam es jetzt für den 26-Jährigen zu einer bitteren Enttäuschung. Auf vielsagende Reaktionen muss Mick Schumacher nicht lange warten.

Dass Michael Schumacher (56) seinen Sohn Mick (26) von klein auf für den Rennsport begeistern konnte, dürfte nicht verwundern. Der 26-Jährige trat in die Fußstapfen seines Vaters und fuhr knapp zwei Jahre lang in der Formel 1 für die Automarke Haas. 2022 ging Mick Schumacher bislang das letzte Mal für die Königsklasse des Motorsports an den Start. Seitdem versucht er in der Langstrecken-Weltmeisterschaft der Fédération Internationale de l'Automobile für das Team der Alpine Elf Endurance sein Glück. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans musste Schumacher nun einstecken.

Mick Schumacher erlebt Enttäuschung: "Nicht das Ergebnis, auf das wir gehofft haben"

Im Rahmen des Langstreckenrennens, das jährlich in der Nähe der französischen Stadt Le Mans ausgetragen wird, verpasste Mick Schumacher einen Platz unter den ersten Zehn. An der Seite seiner Team-Kollegen Frédéric Makowiecki (44) und Jules Gounon (30) verließ ihn wohl das Glück. Eine bittere Niederlage für Schumacher & Co., wie der 26-Jährige in einem Instagram-Posting zugibt: "Das war nicht das Ergebnis, auf das wir gehofft haben." Doch der gebürtige Schweizer betont, er habe "alles gegeben". Trotz enttäuschendem Ausgang beim 24-Stunden-Rennen sieht Schumacher nicht alles schwarz: "Ich danke den Fans, die das Event wirklich zu einem einzigartigen gemacht haben." Dabei darf sich Schumacher auch über reichlich Zuspruch freuen.

Nach Niederlage auf Rennstrecke: Deutliche Reaktionen für Mick Schumacher

Mit dem elften Platz gibt sich Mick Schumacher nicht zufrieden – seine Fans sind jedoch der Meinung, er könne durchaus stolz auf sich sein. In der Kommentarspalte zum Posting schreibt ein User: "Du hast das super gemacht. Du bist toll gefahren. Kopf hoch!" Ein zweiter schreibt: "Es ist doch alles gut, Mick. Mann kann nicht immer der Erste sein." Schumacher habe seine "Team-Kollegen in den Schatten gestellt", so ein weiterer Kommentar. Auch meint ein Fan des 26-Jährigen, ein "Wechsel zu Ferrari" und damit ein gravierender Neustart ergebe für Schumacher Sinn.

Ferrari konnte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am vergangenen Wochenende siegen – zum bereits zwölften Mal. Als Mitglied des Teams der italienischen Automarke feierte Michael Schumacher in der Formel 1 seine größten Erfolge. Dass auch Mick Teil des Ferrari-Teams werden sollte, scheint für so manchen Fan einleuchtend. Ist ein Wechsel realistisch? Das wird die Zukunft zeigen.

Mick Schumacher privat: Einblicke in Leben in der Schweiz

Klar ist: Mick Schumacher dürfte nach dem aufregenden Wochenende bei Le Mans in seiner Heimatstadt Genf zur Ruhe kommen. Anfang Juni gewährte der Rennfahrer private Einblicke und zeigte, wie erholsame Tage in der Schweizer Idylle für ihn auszusehen haben. Seine Hündin Angie ist dem 26-Jährigen stets ein treuer Begleiter – mit ihr an der Seite macht Mick Schumacher gern Spaziergänge. Ob sich auch seine Freundin Laila Hasanovic (24) Unternehmungen in der Natur anschließt? Seit August 2023 sind Schumacher und das dänische Model offiziell ein Paar.