Nach Klatsche für Ralf Schumacher: Münchner Musik-Duo schnappt sich Ex Cora 

Cora Schumacher macht sich in einem aktuellen Werbespot über ihren Ex Ralf lustig. Ein Münchner Musik-Duo wurde darauf aufmerksam und ehrt die Blondine auf besondere Weise. Was hat es damit auf sich? Die AZ weiß die Hintergründe.

Cora Schumacher veräppelt Ex Ralf in einem Werbespot. Jetzt wurde ein Münchner Musik-Duo auf sie aufmerksam.

Cora Schumacher (48) ist nicht gut auf ihren Ex Ralf (50) zu sprechen. Das wurde erst vor wenigen Wochen wieder deutlich. Die Blondine provozierte den einstigen Rennfahrer und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35), und sprach zudem über Ausgrenzungserfahrungen. Als sie die Chance bekam, sich in einem Werbespot über Ralf zu belustigen, fackelte Cora Schumacher nicht lange. Die Autovermietungsfirma Sixt machte der 48-Jährigen ein Angebot, dem sie nicht widerstehen konnte.

Cora Schumacher veräppelt Ex Ralf in Werbespot: "Ist mir bummsegal"

Im ist Cora Schumacher gemeinsam mit einem grauhaarigen Mann auf der Straße zu sehen. Der Herr ruft verblüfft: "Cora Schumacher?!" Sie antwortet: "Ja, wer denn sonst?" Daraufhin fragt der Mann: "Willst du mir jetzt auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?" Schumacher kontert: "Nee, das ist mir bummsegal. Aber möchtest du wissen, wie günstig dieser schicke 1er-BMW bei Sixt ist?" Das Video spielt auf einen in vielerlei Hinsicht identischen und der Online-Plattform wirkaufendeinauto.de an. Nur ging es bei dem Clip um Autoverkauf und nicht um Autovermietung. Mit einzelnen Aussagen, Bemerkungen und Gesten veräppelt Cora Schumacher im Sixt-Spot ihren Ex.

Münchner Musik-Duo macht Cora-Schumacher-Remix: Die AZ kennt die Hintergründe

Das Münchner Musik-Duo Miami Boys – bestehend aus dem DJ Quirin Eberl und Produzent Christoph Fuchs – wurde auf Cora Schumachers Werbespot aufmerksam. Sie entschieden sich dafür, aus den Tonspuren einen zu machen. Damit ehren Eberl und sein Kollege die Blondine auf besondere Weise. Im Interview mit der AZ verrät Christoph Fuchs, wie es zur Remix-Idee kam.

Quirin Eberl und Christoph Fuchs bilden das Musik-Duo Miami Boys. Aus einem Werbespot mit Cora Schumacher machten sie einen Remix. © Instagram/miamiboysofficial

Er erklärt, dass er als Musikproduzent aus Handy-Sprachnachrichten von Freunden bereits viele Songs gemacht habe: "Daher kommen immer wieder Bekannte zu uns und fragen, ob wir nicht die ein oder andere Sprachnachricht oder Werbung remixen könnten." Bevor die Miami Boys dann einen Remix aus Cora Schumachers Sixt-Spot gemacht haben, . "Als die Social-Media-Reels dazu dann viral gegangen sind und Cora eine Art Antwort auf die Original-Werbung geliefert hat, war es für uns naheliegend, diese dann ebenso zu remixen", so Fuchs in der AZ.

Musikproduzent über Songprojekt mit Cora Schumacher: "Eine Überlegung wert"

Der Musikproduzent hoffe, dass Cora Schumacher den Remix von ihm und seinem Kollegen "lustig findet". Und tatsächlich: Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin promotet den Remix auf ihrem eigenen Instagram-Account. Er scheint ihr also durchaus zu gefallen. Ralf Schumacher hat bislang öffentlicht nicht reagiert. Christoph Fuchs könne sich sogar vorstellen, mit Schumacher ins Tonstudio zu gehen. Die 48-Jährige ist zwar keine Sängerin, doch für Fuchs scheint das kein Problem zu sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Wenn so eine Kollaboration zustande kommen sollte, wäre es eine Überlegung wert, etwas Neues zu produzieren", so der Produzent in der AZ. Ob Cora Schumacher für ein gemeinsames Songprojekt bereit wäre? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Erste musikalische Schritte machte Schumacher bereits im März 2019. Damals sang sie an der Seite von R'n'B-Künstler Ado Kojo (41) im Song "In die Bank". Auch im dazugehörigen Musikvideo ist Schumacher zu sehen.