Ralf Schumacher gesteht Schönheitseingriff: "Ich habe Botox probiert"

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher hat ein unerwartetes Geständnis gemacht: Er hat Botox probiert. Mit dem Ergebnis war er allerdings alles andere als zufrieden.

Dass auch Prominente früher oder später älter werden, ist wohl oder übel unumgänglich. Dass der ein oder andere von ihnen dann mit ein bisschen chirurgischer Arbeit ein wenig nachhilft, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis.

Zu dieser Gruppe von Promis gehört aber auch jemand, von dem man es eigentlich nicht ganz erwartet hätte: Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher: Botox-Behandlung nach verlorener Wette

So hat er kürzlich in einem Interview mit " " ausgeplaudert, dass auch er sich schon einmal an Botox herangewagt hat. "Ich gebe zu, ich habe vor mehr als zehn Jahren Botox an der Stirn ausprobiert.

Das war nach einer verlorenen Wette. Ein Arzt war bei uns zu Gast, und wir haben uns lange über das Thema unterhalten", erzählt er ehrlich.

Schönheitsbehandlung: Ergebnis machte Ralf Schumacher nicht glücklich

Aber: Schumacher habe trotzdem schnell gemerkt, dass solche Eingriffe doch nicht so richtig zu ihm passten. "Mein Problem ist, dass die Behandlung so gar nicht mit meiner Mimik zusammenpasst. Wenn ich Botox nehmen würde, dann sieht man das sofort, und das möchte ich für mich nicht."

Stattdessen vertraue er lieber weiterhin auf seine Pflege, mit der er gut zurechtkomme.

Ex-Rennfahrer Schumacher verkauft eigene Hautpflege-Serie

Eine gute Pflege seiner Haut scheint ihm nämlich besonders wichtig zu sein. So hat der 47-Jährige am Montag sogar seine eigene Pflegemarke auf den Markt gebracht, "Schumacher Cosmetics".

In der Vergangenheit hat Schumacher hingegen auf etwas ganz Besonderes vertraut: Cremes aus der Frauen-Abteilung. In Zukunft wird er aber vermutlich vor allem auf seine eigenen Produkte vertrauen.