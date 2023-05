"Puffmutter": Jetzt reagiert Heidi Klum auf Hass gegen Dessous-Kampagne

Für eine gemeinsame Dessous-Kampagne mit Tochter Leni erntet Heidi Klum ordentlich Kritik. Auf Instagram macht sie jetzt deshalb eine klare Ansage.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni (19) ist Model Heidi Klum (49) das Gesicht der neuen Kampagne des italienischen Dessous-Herstellers Intimissimi. Und das sorgt bei einigen für ordentlich Gesprächsstoff und böse Kommentare, auf die Heidi Klum nun persönlich reagiert hat.

Heidi Klum wird unter anderem als "Puffmutter" bezeichnet

Für die Kampagne wurden Heidi und Leni Klum beide gemeinsam abgelichtet – in Dessous bekleidet. In der Öffentlichkeit sorgte das dann für Kommentare und Äußerungen wie "Puffmutter". In einer Q&A-Runde auf Instagram bekam Heidi Klum nun die Frage gestellt, wie es sich denn für sie anfühle, mit solchen Beleidigungen konfrontiert zu werden.

Heidi Klum über Tochter Leni: "Ich bin stolz, dass sich das machen wollte"

"Ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte", antwortet die 49-Jährige darauf entschieden. Zudem freue sie sich eigentlich, dass sich Leni vor ihrer Mutter nicht schäme – und umgekehrt.

Heidi Klum "liebt diese Kampagne"

Das gemeinsame Posieren sei für Heidi Klum daher "etwas Positives und nicht was Negatives". Schließlich seien sie und Leni beide sehr starke Frauen, was sie durchaus auch zeigen könnten. Ihr eindeutiges Fazit deshalb: "Ich liebe diese Kampagne."