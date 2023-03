Intimer Schnappschuss: Leni Klum präsentiert sich fast hüllenlos

Heidi Klum zieht auf Instagram gerne mal (halb-)blank – auch ihre Tochter Leni Klum hat offenbar ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper und kein Problem mit nackter Haut.

Leni Klum tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter – offenbar auch, was ihre Fotoauswahl auf Social Media angeht.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Heidi Klum ist bekannt dafür, häufig recht freizügige Bilder auf Social Media zu veröffentlichen. Nun zeigt auch ihre Tochter Leni Klum, dass sie kein Problem mit leicht bekleideten Aufnahmen hat.

Viele ihrer Follower mussten sicher zweimal hinsehen: Ist Leni Klum etwa wirklich nackt auf dem Foto in ihrer Instagram-Story? Auf dem Bild verdeckt sie ihre Brüste mit den Händen, auf den ersten Blick ist nur der Bund einer Jeans als Kleidung zu erkennen. Auf den zweiten Blick ist jedoch klar: Leni trägt einen hautfarbenen BH, dessen Träger an ihrem Arm deutlich zu erkennen ist.

Wen liebt Leni Klum?

Zu dem Foto hat Leni Klum eine kleine Liebeserklärung geschrieben: "I love you Ash K Holm" ist da zu lesen. Doch wer ist der oder die Glückliche? Keine Sorge, Leni Klum hat ihren Freund Aris Rachevsky nicht für eine neue Liebschaft verlassen. Ash K Holm ist schlichtweg die Visagistin, die Lenis Look auf dem Bild gezaubert und das Foto anschließend in ihrem Profil veröffentlicht hat.