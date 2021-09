Ralf Schmitz privat: Hat der Komiker Frau und Kinder?

Comedian Ralf Schmitz startet mit seiner neuen Show "Paar Wars" einen Beziehungskrieg im TV. Aber was ist eigentlich über sein Privatleben bekannt? Hat Ralf Schmitz eine Ehefrau und eine Familie?

Die meisten kennen Ralf Schmitz wohl aufgrund seiner Rollen in "Schillerstraße", "Die Dreisten Drei" und den 7-Zwerge-Filmen von Otto Waalkes. Er steht aber auch als Showmaster vor der Kamera und präsentierte bereits mehrere Shows. Was weiß man über sein Privatleben?

So startete Ralf Schmitz seine Karriere

Schon während seiner Schulzeit präsentierte sich Ralf Schmitz gerne auf der Bühne. Deshalb absolvierte er nach seinem Abitur eine Schauspiel- und Tanzausbildung.

2003 startete er durch seine Rolle in der Comedy-Serie "Die Dreisten Drei" richtig durch und wurde beim Deutschen Comedypreis sogar zum "Newcomer des Jahres" gewählt. Seither ist er aus der deutschen Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben seiner Schauspielerei präsentiert er auch eigenen Comedy-Programme, mit denen er auf Tour geht.

Privatleben: Hat Ralf Schmitz eine Frau und Kinder?

Abseits von Bühne und Fernsehen hält Ralf Schmitz sich sehr bedeckt. Darüber, ob er eine Freundin oder Frau an seiner Seite hat, äußert er sich nicht. Bekannt ist allerdings seine tierische Begleiterin Hildegard, die ihm Ende 2016 nach dem Tod seiner Katze Minka zugelaufen ist.

Ralf Schmitz: Instagram für seine Katze

Für die kleine Fellnase Hildegard hat Ralf Schmitz sogar einen eigenen Instagram-Kanal eingerichtet. Der Comedian selbst präsentiert sein Privatleben allerdings nicht auf einem eigenen Account.

Neue Show für Ralf Schmitz: Er moderiert "Paar Wars"

Nach dem Ende bei "Take Me Out" 2021 hat Ralf Schmitz bereits einen neuen Job als Moderator. Für Sat.1 präsentiert er die Beziehungsshow "Paar Wars", in welcher drei Paare gegeneinander antreten.