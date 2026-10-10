Ralf Moeller über junge Model-Freundin: "Garantien gibt es in Beziehungen nie"

Auf der diesjährigen Wiesn zeigte sich Ralf Moeller stolz an der Seite seiner Freundin Laura Engelmann. Zwischen dem Hollywood-Star und dem Playmate liegen ganze 42 Jahre Altersunterschied. Wie Moeller wirklich darüber denkt? In der Abendzeitung spricht er über seine Beziehung.

Im Marstall-Festzelt durfte 2026 Ralf Moeller (67) zum Anstichhammer greifen. Und der Hollywood-Star kam nicht alleine: Mit seiner 25-jährigen Freundin Laura Engelmann feierte er in diesem Jahr Pärchen-Premiere auf der Wiesn. Im Interview mit der Abendzeitung kommt Moeller jetzt auf deren großen Altersunterschied zu sprechen – und zeigt sich dabei ganz entspannt.

Ralf Moeller über junge Freundin: "Was zählt schon das Alter?"

Wenn die Abendzeitung auf Sport-Fans wie Axel Kahn und Ralf Moeller trifft, wird natürlich auch über Fitness gesprochen. Im persönlichen Interview verrät Moeller, ob sich seine junge Freundin diesbezüglich Tipps bei ihm abhole: "Sie ist selbst sehr fit", stellt der 67-Jährige klar. "Laura war einige Jahre bei der Bundespolizei, da musst du fit sein."

Stolz erzählt er weiter: "Diesen Beruf hat sie aktuell erst mal bei Seite gelegt, sie ist im Mode- und Modelbereich unterwegs. 2025 war sie das Playmate des Jahres. Laura ist sehr selbstständig und tough." Über ihren Altersunterschied von 42 Jahren mache sich Ralf Moeller keine Gedanken: "Was zählt schon das Alter? Es kommt drauf an, wie man sich versteht. Garantien gibt es in Beziehungen nie."

Laura Engelmann ist als "Miss Mitteldeutschland" und Playmate des Jahres 2025 bekannt. © imago/Lindenthaler

Altersunterschied von 42 Jahren: "Kommen schon mal Fragezeichen"

Auch wenn sich Ralf Moeller und Laura Engelmann nicht an ihrem Altersabstand stören, macht der "Gladiator"-Star in der Abendzeitung ein Geständnis. Es gebe durchaus Situationen, in denen ihm das junge Alter seiner Liebsten bewusst werde: "Wenn wir über Schauspieler sprechen, die mich begeistert haben, etwa Sean Connery oder Arnold Schwarzenegger, da kommen bei ihr schon mal Fragezeichen", so Moeller. "Oder bei meiner Musik."

Doch er stellt auch klar, dass dies niemals zu einem Generationenkonflikt führe: "Da können wir beide drüber lachen." Das Paar ist seit knapp einem Jahr liiert und pendelt zwischen Deutschland und Kalifornien. Während Laura Engelmann (noch) kinderlos ist, hat Ralf Moeller aus früheren Beziehungen die Töchter Laura (35) und Jackie (28) sowie den Sohn Leon (18).