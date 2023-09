Quoten-Desaster für Amira Pocher: Nach Trennung von Ehemann wird ihre Show aus dem Programm gekickt

Auch letzte Woche erreichte Amira Pochers Datingshow "My Mom, Your Dad" nicht die gewünschten Quoten. jetzt handelt der Sender – und noch eine weitere Show muss gehen.

Aktuell durchlebt Amira Pocher eine schwere Zeit. Am Donnerstag wurden gleich zwei Hiobsbotschaften für die Moderatorin und Podcasterin publik: Ihre Ehe mit Oliver Pocher ist gescheitert, das Paar hat sich getrennt – und ihre VOX-Sendung "My Mom, Your Dad" fliegt aus dem TV-Programm.

Nach Quoten-Flopp: "Vox" streicht Pochers Datingshow aus dem Programm

Die Datingshow von Amira Pocher erreichte auch nach einem leichten Aufschwung nur circa halb so viele Zuschauer wie nötig. Für den Sender lohnte sich die Ausstrahlung somit schlichtweg nicht mehr. Als Ersatz wird bereits ab kommender Woche wieder "Hot oder Schrott" gezeigt, was in der Vergangenheit eigentlich immer für gute Quoten gesorgt hatte.

Eine weitere Sendung verschwindet aus dem Abendprogramm bei Vox

Auch "Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team" verschwindet ab nächster Woche aus dem VOX-Programm. Bisher lief die Sendung gegen 22.20 Uhr und somit direkt vor Amira Pochers Show. Auch hier konnten die erwarteten Quoten nicht erreicht werden – und auch hier ersetzte sie der Sender mit dem Quoten-Garanten "Hot oder Schrott".

Quoten-Aufschwung konnte die Sendungen nicht mehr retten

Beide Sendungen hatten letzte Woche zwar einen leichten Quoten-Aufschwung (circa ein Prozent) verzeichnet, das reichte aber noch lange nicht aus, um den Sendeplatz zu behalten. Von "My Mom, Your Dad" wurden mindestens sieben Prozent erwartet – erreicht wurde davon nur knapp die Hälfte. Auch bei "Der Mallorca-Makler" sah es nicht viel besser aus.

"My Mom, Your Dad": Wo kann man die Shows noch gucken?

Wer zu der geringen Zuschauerschaft gehört, die die Sendungen noch verfolgte, muss jetzt wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Um die letzten Episoden weiterhin wöchentlich anschauen zu können, wird künftig ein "RTL+"-Abo benötigt – das gibt es monatlich ab sieben Euro.

Trennung von Ehemann Oliver Pocher

Bereits vor Wochen berichteten Amira und ihr Mann Oliver Pocher, dass es in ihrer Ehe Probleme gäbe – am Donnerstag (31. August) verkündeten die beiden in ihrem Podcast das Ehe-Aus. Trotzdem verstehe man sich noch gut und auch um die gemeinsamen Söhne wolle man sich zusammen kümmern.