Promis feiern "HeidiFest" 2026 in München: Die ersten Bilder zum Mega-Event

Ob da eine neue Tradition im Münchner Hofbräuhaus entsteht? Zum zweiten Mal hat Topmodel Heidi Klum kurz vor Start des Oktoberfests zu ihrem "HeidiFest" geladen. Was ist bei dem starbesetzten Glamour-Event geboten? Die AZ ist vor Ort mit dabei.

Nur zwei Tage vor dem Start des 191. Oktoberfests zeigt sich das Münchner Hofbräuhaus ganz so, wie Heidi Klum es sich gewünscht hat. Ihre "HeidiFest"-Premiere vergangenes Jahr scheint dem Weltstar so viel Spaß gemacht zu haben, dass er nun eine weitere Ausgabe feiert – mit viel Tamtam und zahlreichen Promis.

Heidi Klum feiert zweites "HeidiFest" in München

Für ihr Pre-Wiesn-Event hat Heidi Klum auch 2026 wieder hochkarätige Gäste eingeladen. Zum zweiten "HeidiFest" begrüßt das Topmodel unter anderem ihre weltberühmte Laufsteg-Kollegin Naomi Campbell (Auftritt als DJane) und Pussy-Cat-Dolls-Star Nicole Scherzinger. Natürlich ist auch Ehemann Tom Kaulitz an ihrer Seite.

Promis feiern ausgelassen auf dem grünen Teppich vom "HeidiFest" 2026

Die geladenen Promi-Gäste zeigen sich vor Ort begeistert von dem unglaublichen Aufwand, der für das "HeidiFest" 2026 aufgefahren wurde. Weltstar Vicky Leandros (trug ein Dirndl von Kinga Mathe) zur AZ: "Heidi Klum ist eine erfolgreiche Powerfrau, die in ihrem Leben schon so viel erreicht hat. Sie hat die ganze Welt erobert!" Leandros outete sich gegenüber der AZ als echter Wiesn-Fan: "Ich bin jedes Jahr auf der Wiesn!"

Mit dem "HeidiFest" kommt auch bei Franziska Knuppe Wiesn-Stimmung auf. "Das beginnt jetzt heute", sagte das Model der Abendzeitung am grünen Teppich. "Ich glaube, wenn man einmal das Dirndl anhat, dann geht's los." Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel stattet der Wiesn-Party von Heidi Klum hingegen nur eine kurze Stippvisite ab. Wie sie der AZ vor Ort verraten hat, ist sie auch zum Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper geladen. Pünktlich um 18 Uhr schlüpft die 65-Jährige in der Tiefgarage vom Dirndl ins Abendkleid und macht sich auf den Weg zum nächsten VIP-Event.

Die Münchner Beauty-Doc und Hautpflege-Expertin Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora zur AZ: "Heidi ist einfach eine unglaubliche Powerfrau – immer mit viel Herz und Leidenschaft dabei und gleichzeitig verbreitet sie sofort gute Laune. Genau das macht das 'HeidiFest' so besonders. Wir arbeiten mit ihrer Tochter Leni zusammen und feiern am Sonntag gemeinsam mit ihr unsere eigene Wiesn. Das 'HeidiFest' ist also die perfekte Gelegenheit, um sich schon mal gemeinsam auf die kommende Wiesn-Zeit einzustimmen."

Die Bilder zum "HeidiFest" sehen Sie oben in der Bildergalerie.