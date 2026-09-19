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Promis auf der Wiesn: Diese VIPs feiern den Oktoberfest-Anstich 2026

Auch 2026 wird in München wieder geschunkelt, getrunken und gefeiert: Auf dem Oktoberfest kommt die Welt zusammen – und auch zahlreiche Promis geben sich zum ersten Wiesn-Samstag die Ehre.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt,
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk,
Eva Meeks
Eva Meeks |
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Den ersten Wiesn-Tag lassen sich die Promis nicht entgehen.
AZ, ABR 9 Den ersten Wiesn-Tag lassen sich die Promis nicht entgehen.
Uschi Glas fährt mit der Kutsche von Kufflers Weinzelt auf die Wiesn.
Daniel von Loeper 9 Uschi Glas fährt mit der Kutsche von Kufflers Weinzelt auf die Wiesn.
Ralf Moeller und Frédéric von Anhalt kurz vor ihrem Oktoberfest-Besuch im Bayerischen Hof.
privat 9 Ralf Moeller und Frédéric von Anhalt kurz vor ihrem Oktoberfest-Besuch im Bayerischen Hof.
OB Dominik Krause mit Partner Sebastian Müller. Der neue Münchner Oberbürgermeister darf zum ersten Mal die Wiesn eröffnen.
Daniel von Loeper 9 OB Dominik Krause mit Partner Sebastian Müller. Der neue Münchner Oberbürgermeister darf zum ersten Mal die Wiesn eröffnen.
Für Patrick Lindner ist der Besuch des Oktoberfests ein Muss.
ABR/ W. Breiteneicher 9 Für Patrick Lindner ist der Besuch des Oktoberfests ein Muss.
Franz Herzog von Bayern mit Partner Thomas Greinwald am Tisch von OB Dominik Krause.
AZ 9 Franz Herzog von Bayern mit Partner Thomas Greinwald am Tisch von OB Dominik Krause.
Auch Marianne und Michael Hartl lassen sich den Anstich auf der Wiesn nicht entgehen.
AZ 9 Auch Marianne und Michael Hartl lassen sich den Anstich auf der Wiesn nicht entgehen.
Unternehmerin Dagmar Wöhrl in Käfers Wiesn-Schänke
Franziska Hofmann 9 Unternehmerin Dagmar Wöhrl in Käfers Wiesn-Schänke
Modeunternehmerin Bonita Grupp, Daniel Funke (Peek & Cloppenburg), PR-Unternehmer Benjamin Bartz, US Botschafterin Stacey Feinberg (kam eigens aus Luxemburg) und Bundesministerin Dorothee Bär
Franziska Hofmann 9 Modeunternehmerin Bonita Grupp, Daniel Funke (Peek & Cloppenburg), PR-Unternehmer Benjamin Bartz, US Botschafterin Stacey Feinberg (kam eigens aus Luxemburg) und Bundesministerin Dorothee Bär

Wenn es wieder heißt "Ozapft is!", lassen sich die Feierlustigen nicht zweimal bitten. Zum Oktoberfest-Auftakt 2026 strömten tausende Menschen nach München – und natürlich tummeln sich darunter auch zahlreiche Promis. Welche VIPs auf der Wiesn mitfeiern? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

Heimatglück-Trachtenparty: Promi-Auflauf vor dem Wiesn-Anstich

Traditionsgemäß fand schon ein paar Tage vor dem Anstich die alljährliche Trachtenparty des Labels Heimatglück statt. Auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental Hotels versammelten sich Promis wie Kai Pflaume, Spielerfrau Lina Kimmich und "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig, um gemeinsam auf die Wiesn 2026 anzustoßen. Am Donnerstagabend fand dann im Hofbräuhaus die Wiesn-Gaudi von Heidi Klum statt. Sie holte internationale Stars zum "Heidifest" nach München. 

Hollywoodstar feiert ersten Wiesn-Tag – und trifft im Hotel auf einen Prinzen

Am Samstagmorgen verzögerte sich der Einlass zur Wiesn – statt pünktlich um 9 Uhr wurden die Pforten zum Festgelände erst einige Minuten später geöffnet. Dem Wettlauf um die besten Plätze tat das aber keinen Abbruch. Auch die Wirte standen für den Einlauf bereit und bekamen dafür prominente Unterstützung. Uschi Glas und Ehemann Dieter Hermann posierten vor der Kutsche von Kufflers Weinzelt für die Fotografen.

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Hollywoodstar Ralf Moeller sticht heuer das erste Bierfass im Marstall-Festzelt an. Standesgemäß residiert der Schauspieler im Bayerischen Hof und traf dort auf Frédéric Prinz von Anhalt, der sich das Oktoberfest ebenfalls nicht entgehen lassen will.

VIPs feiern mit Tiffany im Bayerischen Hof vor

Am Samstagmorgen ging es schon sehr zünftig zu, als sich die Münchner High Society auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs traf. Zum traditionellen Tiffany-Frühstück waren unter anderem Moderatorin Viviane Geppert, Nachrichtensprecherin Karolin Kandler, Model Sophia Schneiderhan sowie GNTM-Siegerin Vanessa Fuchs geladen – und das zwei Stunden vor dem offiziellen Anstich auf der Theresienwiese.

Offizieller Start im Schottenhamel mit OB Krause, Söder und Silbereisen

Freilich waren auch beim offiziellen Anstich im Schottenhamel viele Promis anwesend. Schließlich wollten sie wissen, wie viele Schläge Münchens neuer OB Krause wohl braucht – und ob Ministerpräsident Markus Söder die erste Maß auch schmeckt. Mit nur zwei Schlägen schaffte es der Oberbürgermeister, das erste Fass auf der Wiesn anzuzapfen.

Promi-Anstich in den Wildstuben: Francis Fulton-Smith greift zum Schlegel

Neben dem offiziellen Wiesn-Anstich durch Oberbürgermeister Dominik Krause hatte auch Schauspieler Francis Fulton-Smith seinen großen Auftritt. Er griff um 12 Uhr zum Schlegel und zapfte in den Wildstuben an. Mit dabei waren: Moderator Thomas Gierling, der durch die Veranstaltung führte, sowie Simone Ballack, Sam Dylan und Birgit Schrowange.

Die Fotos der Oktoberfest-Promis sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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