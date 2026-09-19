Hoch über München und zwei Stunden vor Wiesn-Start: Promis feiern auf Nobel-Dachterrasse

Alles neu beim traditionellen Frühstück bei Tiffany. Dieses Mal treffen sich die exklusiven Gäste nicht im Store an der Oper, sondern über den Dächern Münchens. Schon vor dem offiziellen Wiesn-Anstich war die Laune bestens.

Morgenstund hat Gold im Mund! Und offenbar auch an Ohren, Hälsen und Händen: Schon am frühen Morgen glitzerte und funkelte es in München gewaltig.

Zwei Stunden vor Wiesn-Start: Promis feiern bei Tiffany im Bayerischen Hof vor

Gut zwei Stunden vor dem ersten Fassanstich durch OB Dominik Krause waren die prominenten Gäste bereits bestens auf die Wiesn eingestimmt. Im Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof stimmten sich die Tiffany-Freunde auf das Oktoberfest ein. Bei weiß-blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein genossen sie von der Dachterrasse den spektakulären Blick über die Münchner Altstadt.

Unter den erlesenen Gästen: Moderatorin Viviane Geppert, Nachrichtensprecherin Karolin Kandler, Promi-Zahnärztin Katharina Broos, Model Sophia Schneiderhan, Moderator Alexander Mazza mit Ehefrau Viola, Influencerin Olga Loeffler sowie Model und Hummels-Freundin Nicola Cavanis.

Karolin Kandler mit Farina Opoku © Steffen Trunk

Für das Glamour-Event hatte man sich schon am frühen Morgen herausgeputzt, schließlich sollte der Oktoberfest-Start gebührend vorgefeiert werden. Wunderschöne Diamanten funkelten zum feinen Luxus-Dirndl, der Schampus floss bereits vor der ersten Maß auf der Theresienwiese und die Vorfreude auf zwei Wochen Ausnahmezustand war allgegenwärtig.

Kein Alkohol für Ballack-Freundin Sophia Schneiderhan: "Nehme lieber Wasser"

Trachten-Designerin Sandra Abt stattete dem Wiesn-Event von Tiffany nur einen kurzen Besuch ab. "Ich muss gleich noch zu meiner eigenen Alpenherz-Wiesn bei Bodos", verriet sie der Abendzeitung. ProSieben-Nachrichtensprecherin Karolin Kandler freut sich am meisten auf die wilden Fahrgeschäfte: "Mit meiner Familie und unseren beiden Kindern geht's heute Nachmittag auf das Oktoberfest. Ich als Wiesn-Adrenalin-Junkie liebe die Wilde Maus."

Sophia Schneiderhan, Freundin von Michael Ballack, wird auf dem Oktoberfest wohl nicht zur Maß greifen – zumindest nicht zu einer alkoholhaltigen. "Ich nehme lieber Wasser und die gute alte Apfelschorle", sagte sie der AZ. Nicola Cavanis, Partnerin von Mats Hummels, wurde von Schneiderhan herzlich gebusselt. "Ich komme ursprünglich außerhalb der Stadt, aber bezeichne mich selbst als Münchner Kindl. Ich gehe fünfmal auf die Wiesn. Meistens ganz privat."

Nicola Cavanis mit Sophia Schneiderhan © Steffen Trunk

Viviane Geppert hatte bei ihrem Outfit die Qual der Wahl. "Ich habe so viele Dirndl zu Hause. Ich bin der Verleih für die ganze Familie", erklärte die Moderatorin lachend. Für Influencerin Farina Opoku weckt die Wiesn Erinnerungen an ihre Heimat: "Ich bin ja aus Köln. Wiesn ist wie Karneval. Ich weiß, das soll man in Bayern nicht sagen. Aber es ist das gleiche Gemeinschaftsgefühl."

Verwechslung: Frédéric Prinz von Anhalt steigt auf falschem Stockwerk aus

Josefine Scholl, Lebensgefährtin von Bayern-Star Tom Bischof und Tochter von Mehmet Scholl, war zum ersten Mal beim Tiffany-Event: "Ich hätte Schmuck von Tiffany bekommen können, aber ich hatte Sorge, diesen zu verlieren. Ich habe auf der Wiesn schon einmal Schmuck verloren. Gott sei Dank war es kein teurer."

Am Rande der Tiffany-Veranstaltung kam es dann noch zu einer kleinen Verwechslung. Frédéric Prinz von Anhalt hat sich zum Oktoberfest-Start im Bayerischen Hof einquartiert. Auf dem Weg zum Frühstück nahm er jedoch den falschen Weg und erschien plötzlich auf der Dachterrasse. Nach wenigen Minuten fiel allerdings auf, dass der Prinz nicht auf der Gästeliste steht. Security-Mitarbeiter begleiteten den 83-Jährigen schließlich zu seinem eigentlichen Ziel.

Frédéric Prinz von Anhalt © Steffen Trunk

Nach dem gemeinsamen Anstoßen bei Tiffany wird am Samstag auf dem Oktoberfest-Gelände weitergefeiert. Für die knapp 100 Gäste geht es nach dem Wiesn-Startschuss in Käfers Wiesn-Schänke.

Welche VIPs mit Tiffany auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs den Oktoberfest-Start 2026 feiern, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.