Promi-Sohn stirbt in der Isar: Obduktion in München beendet – aber offene Fragen bleiben

Die Leiche von Lara Joy Körners Sohn trug keine Badesachen, bestätigte die Münchner Polizei der AZ. Man gehe wohl weiter von einem tragischen Unglücksfall aus. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ist beendet. Der 19-jährige Remo Aimé Pollert ist wohl in der Isar in München ertrunken. Die Familie bleibt mit offenen Fragen zurück...

Offenbar war es kein Gewaltdelikt – und auch Zeugen gibt es bislang wohl nicht. Man gehe weiter von einem Unglück und Unfall aus. Die Polizei bestätigte am Montagmorgen die Identität des Toten, der am Samstagmorgen in der Isar gefunden wurde. Es handelt sich dabei um Remo Aimé Pollert, den 19-jährigen Sohn von TV-Star Lara Joy Körner (47).

AZ erfährt: Obduktion der Leiche angeordnet

Die Staatsanwaltschaft München I entschied sich für eine Obduktion. Ob möglicherweise Alkohol oder andere Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Die toxikologische Untersuchung steht nämlich noch aus, erfährt die AZ aus Kreisen der Ermittler. Das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) hat übernommen.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache sind nicht final abgeschlossen. Eine weitere offene Frage: Gibt es Überwachungsbilder vom Techno-Club "Blitz", wo Pollert womöglich kurz vor seinem Tod feierte?

Remo Aimé Pollert: Obduktion abgeschlossen

Am Dienstagnachmittag wurde die Obduktion abgeschlossen. Die Ergebnisse werden jedoch nicht offiziell mit der Öffentlichkeit geteilt, erfährt die AZ. Man gehe weiterhin davon aus, dass Remo Aimé Pollert ertrunken sei, berichtet " ".

Die Einsatzkräfte fanden Pollerts Leiche mittig unter der Ludwigsbrücke unter Wasser liegend "mit sicheren Todeszeichen auf". Mit einer Drehleiter wurde der Tote am Samstagvormittag aus der Isar geborgen. © Feuerwehr München

Ludwigsbrücke in München: Sohn von Lara Joy Körner trug keine Badesachen

Ein Polizeisprecher teilte der AZ zuvor mit, dass die Leiche normal bekleidet war. Zum Zeitpunkt seines Todes trug Remo Aimé Pollert keine Badehose.

Passantin findet Leiche von Remo Aimé Pollert in der Isar in München

Eine Passantin hatte den in der Isar treibenden 19-Jährigen an der Ludwigsbrücke entdeckt. Einsatzkräfte wurden gegen 9.44 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr barg den leblosen Körper im Bereich der Ludwigsbrücke. Die Feuerwehr meldete: "Die ersteintreffenden Einheiten fanden einen jungen Mann mittig unter der Brücke unter Wasser liegend mit sicheren Todeszeichen auf."

Und von der Münchner Polizei hieß es: "Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die tote Person wurde im Anschluss in das Institut für Rechtsmedizin in München verbracht."

"Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz"

Lara Joy Körners Familie ließ am Montagmittag eine Pressemitteilung veröffentlichen. "Bild" zitiert daraus: "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte. Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit. Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden – in Liebe." Unterzeichnet sind die emotionalen Worte von "David, Glenn, Neo, Domi, Lola, Emilia, Laramami, Heinerpapi, Babu, Opi und last but not least Deine wundervollen Freunde".

"Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen"

Diana Körner (81), die Großmutter von Remo Aimé Pollert, sagte am Sonntag zu "Bild": "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen." Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie "Das Traumschiff" und "Rosamunde Pilcher"-Filmen bekannt.

Körner ist Mutter von vier Söhnen. Der TV-Star war von 2005 bis 2013 mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet. Sohn Remo Aimé stammt aus dieser Verbindung.