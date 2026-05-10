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19-Jähriger tot aus Isar geborgen: Polizei gibt neue Details bekannt

Passanten haben am Samstagmorgen die Leiche eines Mannes in der Isar entdeckt. Es handelt sich offenbar um einen Teenager. Die Polizei ermittelt nun wegen der Todesursache.
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Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten. (Symbolbild)
Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Update, 10. Mai: Beim Toten aus der Isar handelt es sich laut Polizei um einen 19-jährigen Münchner. Das habe man über die mitgeführte Papiere feststellen können, so die ein Sprecher des Präsidiums. Ob der junge Mann zuvor vermisst gemeldet wurde, ob er Schüler oder Azubi ist, sei derzeit nicht bekannt. Die Beamten haben die Angehörigen inzwischen verständigt.  

Toter aus Isar geborgen: Obduktion angeordnet

Erstmeldung vom 9. Mai: Ein Toter ist am Samstagmorgen aus der Isar geborgen worden, wie die Polizei gegenüber der Abendzeitung bestätigt hat. Die Leiche sei von einer Passantin auf der Höhe des Müller’schen Volksbads im Wasser entdeckt worden. Sie alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Die Münchner Feuerwehr hat den Toten daraufhin geborgen. Schon bei der Bergung sei der Eindruck entstanden, dass der Mann bereits verstorben sein könnte, so die Polizei, da der Teenager offenbar leblos unter Wasser lag. 

Eine Obduktion der Leiche ist angeordnet worden. Aktuell geht die Polizei von einem Unglücksfall aus, da es weder Hinweise auf eine Fremdeinwirkung noch auf einen Suizid gebe, sagt ein Pressesprecher der Polizei. Morgen wird im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht, was bisher ermittelt werden konnte.

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  • brauxtnix vor 26 Minuten / Bewertung:

    Das waren die Drogen, zusammen mit Lachgas

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