Es ist kaum vorstellbar, was Lara Joy Körner aktuell durchleiden muss: Die Schauspielerin hat ihren 19-jährigen Sohn verloren. Der junge Mann wurde am Samstag von Passanten leblos in der Isar entdeckt – die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Und bestätigt auch die Identität.

Schauspielerin Lara Joy Körner (47) muss den Tod ihres Sohnes verkraften: Remo Aimé Pollert ist im Alter von nur 19 Jahren gestorben. Der junge Mann wurde am Samstagvormittag leblos in der Isar in München gefunden – nur einen Tag vor dem Muttertag. Am Montagmorgen bestätigte die Münchner Polizei die Identität.

Polizei ermittelt zur Todesursache

Passanten hatten auf Höhe der Ludwigsbrücke den reglosen Körper im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt. Die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Der Leichnam wurde in die Münchner Rechtsmedizin überführt. Die weiteren Untersuchungen hat das für Todesermittlungen zuständige Kommissariat 12 übernommen.

Diana Körber: "Wir sind fassungslos"

Die Großmutter des Verstorbenen, Schauspielerin Diana Körner (81), bestätigte den tragischen Verlust am Sonntagabend gegenüber "Bild". "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen."

Lara Joy Körner: Mutter von vier Söhnen

Lara Joy Körner, die unter anderem aus dem "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen bekannt ist, hat insgesamt vier Söhne. Sie war von 2005 bis 2013 mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet. Aus dieser Verbindung stammen drei Söhne, einer davon war Remo Aimé. Ihr vierter Sohn stammt aus einer weiteren Beziehung.