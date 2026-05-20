Promi-Sohn Remo (†19) stirbt in der Isar: Neue Erkenntnisse zu seinem tödlichen Sturz

Neue Erkenntnisse im Fall Remo Aimé Pollert: Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) brach sich beim Sturz in die Isar einen Wirbel und ertrank. Die Leiche trug keine Badesachen, bestätigte die Münchner Polizei der AZ. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ist beendet. Die Familie bleibt mit offenen Fragen zurück...

Ging Remo Pollert gegen 4 Uhr aus dem Münchner "Blitz"-Club und wollte allein den Sonnenaufgang an der Isar anschauen? "Bunte" berichtet, dass Lara Joy Körners Sohn dabei stolperte und eine Fluss-Böschung hinab stürzte. Offenbar war es kein Gewaltdelikt – und auch Zeugen gibt es bislang wohl nicht, erfuhr die AZ.

Obduktion der Leiche aus der Isar angeordnet

Die Staatsanwaltschaft München I entschied sich für eine Obduktion. Ob möglicherweise Alkohol oder andere Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Die toxikologische Untersuchung steht noch aus, erfährt die AZ aus Kreisen der Ermittler. Das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) hat übernommen.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache sind nicht final abgeschlossen. Weitere offene Fragen: Gibt es Überwachungsbilder vom Techno-Club "Blitz", wo Pollert kurz vor seinem Tod einen Geburtstag feierte? Und: Warum ging der 19-Jährige ohne Freunde zur Isar?

Remo Aimé Pollert bricht sich Wirbel: Obduktion abgeschlossen

Die Obduktion ergab, dass Remo Aimé Pollert ertrunken sei. Ebenfalls stellte man einen gebrochenen Wirbel fest, berichtet "Bunte" über die neuesten Erkenntnisse. Körners 19-jähriger Sohn sei ertrunken. Mittlerweile wurden Spenden für die Schauspielerin samt Familie gesammelt.

Die Einsatzkräfte fanden Pollerts Leiche mittig unter der Ludwigsbrücke unter Wasser liegend "mit sicheren Todeszeichen auf". Mit einer Drehleiter wurde der Tote am Samstagvormittag aus der Isar geborgen. © Feuerwehr München

Ludwigsbrücke in München: Sohn von Lara Joy Körner trug keine Badesachen

Ein Polizeisprecher teilte der AZ zuvor mit, dass die Leiche normal bekleidet war. Zum Zeitpunkt seines Todes trug Remo Aimé Pollert keine Badehose.

Passantin findet Leiche von Remo Aimé Pollert in der Isar in München

Eine Passantin hatte den in der Isar treibenden 19-Jährigen am Morgen an der Ludwigsbrücke entdeckt. Einsatzkräfte wurden gegen 9.44 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr barg den leblosen Körper im Bereich der Ludwigsbrücke. Die Feuerwehr meldete: "Die ersteintreffenden Einheiten fanden einen jungen Mann mittig unter der Brücke unter Wasser liegend mit sicheren Todeszeichen auf."

Und von der Münchner Polizei hieß es: "Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die tote Person wurde im Anschluss in das Institut für Rechtsmedizin in München verbracht."

"Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz"

Lara Joy Körners Familie ließ eine Pressemitteilung veröffentlichen. "Bild" zitiert daraus: "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte. Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit. Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden – in Liebe." Unterzeichnet sind die emotionalen Worte von "David, Glenn, Neo, Domi, Lola, Emilia, Laramami, Heinerpapi, Babu, Opi und last but not least Deine wundervollen Freunde".

"Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen"

Diana Körner (81), die Großmutter von Remo Aimé Pollert, sagte zu "Bunte": "Es ist einfach nur schrecklich und völlig surreal. Sie können sich vorstellen, wie schlimm das für meine Tochter ist. Doch sie ist nicht allein. Als ich nach der furchtbaren Nachricht zu ihr kam, war ihre ganze Wohnung voll. Remos Geschwister und seine Freunde haben Lara aufgefangen, sie haben ihr erzählt, wie lustig der Abend war, dass alle ausgelassen getanzt haben und Remo so glücklich war." Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie "Das Traumschiff" und "Rosamunde Pilcher"-Filmen bekannt.

Körner ist Mutter von vier Söhnen. Der TV-Star war von 2005 bis 2013 mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet. Sohn Remo Aimé stammt aus dieser Verbindung.