Emotionen, ein gigantisches Bühnenspektakel und eine große Promidichte: Am Donnerstagabend feierte das Disney-Musical "Der Glöckner von Notre Dame“ des Budapester Operettentheaters im Deutschen Theater Premiere.

Auf der bunt gemischten Gästeliste stand auch Musikproduzent und Jahrhundertkomponist Ralph Siegel (81) mit Ehefrau Laura (43). Kurz vor Beginn der Veranstaltung heißt es jedoch, er habe abgesagt. Nach einer schweren Lungenentzündung lag er im Juli im künstlichen Koma in der Klinik.

Carolin Reiber ist Freundin der Familie Siegel – Alana und Ruby dabei

Alana Siegel (30, stammt aus Siegels zweiter Ehe mit Dagmar Kögel) ist mit Moderatorin Carolin Reiber (85) und Stiefschwester Ruby (15) unterwegs. Ralph Siegels Frau Laura brachte die 15-Jährige mit in die Ehe.

Alana Siegel zur Abendzeitung: "Ich soll viele Grüße und viel Spaß an alle vom Ralph ausrichten! Er hätte sich so gefreut, heute Abend dabei gewesen zu sein. Aber es ist natürlich noch nicht so einfach. Es ist ein langer Weg zur Besserung, aber Laura, Ruby und ich sind jeden Tag an seiner Seite und unterstützen ihn dabei." Bei ihnen herrsche großer Familienzusammenhalt. "Auch in schlechten Zeiten halten wir zusammen. Es wäre ja schlimm, wenn man nur an guten Tagen füreinander da wäre", verrät Alana Siegel.

Schauspielerin Christine Zierl (64, "Dolly Dollar") erklärt am roten Teppich: "Ich war oft auf der Wiesn und erhole mich jetzt durch viel Wellness. Ich habe mir vorgenommen, in nächster Zeit ein bisserl weniger wegzugehen."

Radio-Legende Fritz Egner spricht über neues Projekt

Ein seltenerer Premierenbesucher: Radio-Legende Fritz Egner (77). Der 77-Jährige kommt mit Ehefrau Katrin. Er schwärmt: "Was für ein hervorragendes Bühnenbild, was für ein beeindruckendes, opulentes Ensemble! Ich bin nicht mit dieser Erwartung hierhergekommen und bin begeistert." Was macht der Münchner eigentlich derzeit? "Einen Audio- und Video-Podcast zusammen mit dem ehemaligen Bravo-Chefredakteur Alex Gernandt. Da erzählen wir aus 50 Jahren Musikgeschichte, von ABBA bis Michael Jackson. Der Alex hat einen viel stärkeren Mitteilungsdrang als ich, aber das ergänzt sich ganz gut! Und er hat mir da auch die Scheu genommen – für mich ist das ein komplett neues Medium", lacht Egner.

Das Ganze, so der Hörfunktitan und das Show-Urgestein (u. a. "Dingsda", "Die versteckte Kamera"), habe mit bislang neun Folgen jetzt schon eine enorme Resonanz und werde vierzehntägig in den Studios der Musikproduzenten Harold Faltermeyer und Matthias Stalter aufgezeichnet.

Schauspielerin Julia Kent (65) lobt bei der After-Show-Party im Foyer: "Intendant Thomas Linsmayer hat es wieder mal geschafft – und uns pünktlich zum 130. Jubiläum des Deutschen Theaters mit einer großartigen Produktion verzaubert. München ist und bleibt eine Kulturstadt mit Herz und internationalem Flair."

Horst Kummeth verlässt Theatersaal vorzeitig – wegen Hund

Schauspieler Horst Kummeth (69) und Ehefrau Eva verlassen den Saal schon vor dem Schlussapplaus: "Ein emotionales Stück, das auch emotional umgesetzt wurde! Aber wir müssen ganz schnell nach Hause, da wartet unsere Hundemischlingsdame Elli. Wir haben sie 2021 aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet, sie kann ganz schlecht allein bleiben!", sagt der ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Star zur Abendzeitung und schlüpft schon im Davonlaufen in seinen Mantel.

Unter den weiteren Gästen: Abendzeitungs-Verleger Martin Balle (Mediengruppe Attenkofer) mit Partnerin Karin Vuskovic, Schlagerstar Katja Ebstein, Schauspielerin Michaela May, BR-Intendantin Katja Wildermuth, Kult-Gastronom Hugo Bachmaier, Schauspieler Sepp Schauer, Entertainerin Gloria Gray, Gerd-Käfer-Witwe Uschi Ackermann und Sängerin Joelina Drews.

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