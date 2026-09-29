Kurz vor dem 81. Geburtstag: Wie es Ralph Siegel wirklich geht

Hinter Ralph Siegel liegen sorgenvolle und anstrengende Monate. Nach Lungenentzündung und Koma fehlen der ESC-Legende die Kräfte. Siegel leidet an Gleichgewichtsstörungen und ein ambulanter Pflegedienst kommt mittlerweile nach Hause. Mit der Abendzeitung spricht Siegel auch über seinen anstehenden Geburtstag und verspricht: "Ich kämpfe mich zurück."

Ralph Siegel wird am Mittwoch 81 Jahre alt. Doch anders als in den vergangenen Jahren wird es diesmal ein sehr stiller Geburtstag. Der Hit-Komponist hat schwere Monate hinter sich. Nach einer Lungenentzündung lag er 18 Tage im Koma, anschließend musste er in die Reha. Noch immer ist er nicht wieder bei Kräften. Er spricht mit vielen Pausen und findet nicht immer gleich die richtigen Worte.

Ralph Siegel spricht langsam und sucht die richtigen Worte

Viele Wochen konnte Ralph Siegel nicht aufstehen und sich nur schwer bewegen. "Ich habe über all die Wochen im Koma und im Krankenhaus sehr viel an Stärke eingebüßt. In meinen Armen, Beinen und Händen fehlt mir inzwischen die Kraft. Das ist richtig unschön und gemein", erzählt die Komponisten-Legende jetzt der Abendzeitung. Zudem leidet Siegel seit vielen Jahren an der Nervenerkrankung Polyneuropathie. Er hat täglich Schmerzen in den Beinen und der Hüfte.

"Ich bin auch schon mehrmals umgekippt"

Vergangene Woche hat Ralph Siegel die Reha in der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee nach über einem Monat verlassen. Er ließ sich auch im Krankenhaus Neuwittelsbach in München erneut untersuchen. "Die Entzündungswerte wurden kontrolliert und noch immer habe ich enorme Gleichgewichtsstörungen. Ich bin auch schon mehrmals umgekippt", berichtet Siegel der Abendzeitung.

In seinem Zuhause in Grünwald wird der Komponist nun von Ehefrau Laura und seiner Familie liebevoll unterstützt. Auch einen ambulanten Pflegedienst hat Siegel inzwischen. Das Team kommt regelmäßig vorbei und unterstützt ihn unter anderem bei physiotherapeutischen Übungen.

"Es geht wieder aufwärts. Ganz, ganz langsam"

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge versucht der 80-Jährige, sich selbst Mut zu machen: "Es geht wieder aufwärts. Ganz, ganz langsam, aber ich kämpfe mich zurück."

Sein großer Antrieb bleibt die Musik. Siegel möchte weiter komponieren, einen Song für den Eurovision Song Contest einreichen und an frühere Erfolge (u. a. Platz eins mit "Ein bisschen Frieden") anknüpfen. "Ich kann wieder laufen, aber halt in ganz kleinem Tempo. So schaffe ich es wieder in mein geliebtes Studio im Keller."

Laura Siegel: "Es ist noch alles viel zu früh, um mit vielen Leuten zu feiern"

Die Feier zu seinem 81. Geburtstag am Mittwoch fällt ganz anders aus als gewohnt. Ehefrau Laura Siegel sagt der Abendzeitung: "Wir halten den Geburtstag ganz klein. Es ist noch alles viel zu früh, um mit vielen Leuten zu feiern."

Normalerweise hat Ralph Siegel seinen Geburtstag gerne auf dem Oktoberfest gefeiert. Zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr gab er sogar eine große Gala im feinen Luxushotel Bayerischer Hof. Hunderte Gäste waren dabei, darunter auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Mega-Sause zum 80. im vergangenen Jahr: Zu Ralph Siegels Geburtstag kamen u. a. Ministerpräsident Markus Söder und Entertainer Thomas Gottschalk. © BrauerPhotos / G.Nitschke

"Meinen 81. Geburtstag gehe ich natürlich viel ruhiger als meinen 80. an. Es geht nicht anders. Ich bleibe zu Hause mit meiner lieben Laura. Es ist die einzige Möglichkeit. Ich erinnere mich aber freudig an meinen 80. Geburtstag zurück. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht", sagt Siegel der Abendzeitung.

ESC-Gewinnerin Nicole gratuliert Ralph Siegel zum Geburtstag

Auch Nicole, die bereits mehrfach zu Ralph Siegels Geburtstagsgästen zählte und mit ihm 1982 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson den Sieg feierte, spricht in der Abendzeitung über den Komponisten: "Ralph ist ein Kämpfer. Er ist ein Stehaufmännchen. Die Musik gibt ihm Kraft, er will komponieren, er hat ständig Melodien im Kopf. Seine vielen Erfolge sprechen für sich."

Ein schöner Tag: Sängerin Nicole mit Mann Winfried Seibert als Hochzeitsgäste von Ralph Siegel und Frau Laura. Die beiden heirateten 2018. © BrauerPhotos/DominikBeckmann

Exklusiv in der Abendzeitung richtet Nicole persönliche Geburtstagsgrüße an den Mann, dem sie ihren größten Erfolg verdankt: "Lieber Ralph, alles Gute zu deinem 81. Geburtstag. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft. Wir können stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Mit 'Ein bisschen Frieden' haben wir Musikgeschichte geschrieben. Dieses Lied wird seine Aktualität wohl nie verlieren und für immer einen Platz in den Herzen der Menschen haben. Ich umarme dich. Dein Friedensengel."