Promi-Knatsch im "Sommerhaus der Stars": Mario Basler beschimpft Eric Sindermann als "Ar***loch"

Mario Basler und Eric Sindermann sind im "Sommerhaus der Stars" 2022 in Streitlaune. Was als ein klärendes Gespräch unter Männern beginnt, endet mit lautstarken Beschimpfungen und Gezanke. Was ist passiert?

19. September 2022 - 15:52 Uhr | Sven Geißelhardt

Mario Basler scheint nicht viel von seinem "Sommerhaus der Stars"-Kollegen Eric Sindermann zu halten. © imago