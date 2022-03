Promi-Kandidaten bei "Let's Dance" 2022: Diese VIPs sind bei der RTL-Show dabei

Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" ist wieder da! Die neue Staffel mit den 14 VIP-Kandidaten startete am 18. Februar. Welche Promis sind als tänzelnde Teilnehmer dabei? Woher kennt man die Promis? Wer sitzt in der Jury und wer moderiert "Let's Dance"?

"Let's Dance" geht 2022 in die 15. Runde. Am 18. Februar startete das beliebte Tanzformat mit einer Kennenlern-Show, in der sich Jury, Promis und Tanz-Profis beschnuppern konnten. Auch die Paare, die künftig um den Sieg tanzen, wurden darin bestimmt. Die AZ zeigt hier einen Überblick über die Kandidaten, Jury-Mitglieder und Moderatoren.

"Let's Dance" 2022: Wieder eine Corona-Staffel - mit Publikum

Wie schon 2021, wird die diesjährige "Let's Dance"-Staffel in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie produziert. Immerhin: 200 Personen dürfen im Studio anwesend sein. Das Hygiene-Konzept bleibt: Alle Kandidaten werden regelmäßig in kurzen Abständen von wenigen Tagen getestet.

Gibt es bei "Let's Dance" 2022 neue Moderatoren?

Bei der Moderation gibt es keine Neuerungen. Auch 2022 werden Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43) "Let's Dance" immer freitags moderieren. Hartwich auf dem Parkett und Swarovski hauptsächlich im Kandidatenbereich.

Jury von "Let's Dance" 2022: Llambi, Mabuse und González dabei

RTL setzt auch bei der Jury auf Altbewährtes: Erneut sitzen Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge González (54) hinterm Pult und beurteilen das Können der tanzenden Promis. Nur in der allerersten Show, am 18. Februar, fehlte Llambi. Er hatte Corona. Vorjahres-Sieger Rúrik Gíslason sprang einmalig ein.

14 Teilnehmer von "Let's Dance" 2022: Alle Promis stehen fest

14 Stars werden sich als Teilnehmer vor einem Millionenpublikum aufs Tanzparkett wagen.

Mike Singer ist als Kandidat bei "Let's Dance" dabei

Ex-DSDS-Juror und Sänger Mike Singer ist 2022 unter den Teilnehmern der RTL-Tanzshow.

Zirkusakrobat René Casselly tanzt in RTL-Show mit

Auch René Casselly tanzt mit. Er siegte 2018 und 2019 bei "Ninja Warrior Germany".

Wie schon Ehemann Oli: Amira Pocher als Kandidatin bei "Let's Dance" dabei

Für Amira Pocher könnte es derzeit nicht besser laufen. Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher moderiert aktuell das VOX-Magazin "Prominent" und ergatterte auch einen Platz bei der RTL-Tanzshow.

Bestseller-Autor Bastian Bielendorfer wagt sich zu "Let's Dance"

Wortgewandt ist Autor Bastian Bielendorfer (37), doch kann er auch tanzen? Er will das Bestmögliche aus sich herausholen und es Jury-Mitglied Joachim Llambi beweisen. Nachdem er in der zweiten Folge krankheitsbedingt fehlte, darf er in der dritten Folge wieder mittanzen.

"Let's Dance": Sky-Moderator Riccardo Basile als Promi mit dabei

Fußball-Moderator Riccardo Basile (30) wechselt den Sport und will in der Promi-Show das Tanzbein schwingen. Seine Freundin ist übrigens ein RTL-Gewächs: Clea-Lacy Juhn (30) gewann einst das Herz von "Bachelor" Sebastian Pannek (35).

Schlagersängerin Michelle tanzt zum 30. Bühnenjubiläum

Seit unglaublichen 30 Jahren steht Schlager-Star Michelle (49) auf der Bühne. Ob die Sängerin auch Tanztalent mitbringt?

Corona! Schauspieler Hardy Krüger jr. ist bei "Let's Dance" raus

Ist die Hüfte tatsächlich so steif, wie Hardy Krüger jr. (53) ankündigte? Der Schauspieler wollte seiner Ehefrau Alice Rößler beweisen, dass man Rhythmusgefühl lernen kann. Doch aufgrund seiner Corona-Infektion musste er bereits nach der Kennenlernshow aussteigen.

Ochsenknecht-Tochter Cheyenne als Neu-Mama bei "Let's Dance"

Sie ist Tochter, Model, Influencerin – und auch frischgebackene Mutter. Cheyenne Ochsenknecht (Eltern: Uwe und Natascha Ochsenknecht) ist mittlerweile verlobt und lebt bei ihrem Freund Nino auf einem Bauernhof in Österreich. Für die 21-Jährige ging mit der "Let's Dance"-Teilnahme ein Kindheitstraum in Erfüllung. Allerdings währte der nicht sehr lange, in der zweiten Show wurde sie bereits rausgewählt.

Schauspieler Timur Ülker kennt man aus GZSZ

Der 32-jährige Schauspieler Timur Ülker tritt ebenfalls bei "Let's Dance" an. Zwei Jahre lang war er bei "Köln 50667" zu sehen, ehe er 2018 bei der Daily-Soap GZSZ einstieg. In der dritten Folge muss er coronabedingt leider aussetzen.

Show-Premiere für den kleinwüchsigen Leichtathleten Mathias Mester

Der ehemalige Leichtathlet Mathias Mester (1,42 Meter) will "auf Augenhöhe tanzen", so der 35-Jährige im RTL-Interview. Mester ist sieben Mal Weltmeister geworden und holte 2008 beim Paralympics-Debüt zudem noch die Silbermedaille im Kugelstoßen.

Sarah Mangione ist als Kandidatin bei "Let's Dance" dabei

Schauspielerin und Moderatorin Sarah Mangione (31) will Jury und Publikum mit ihrem Können auf dem Tanzparkett überzeugen. Man kennt sie als Backstage-Moderatorin bei "Schlag den Raab" oder "Eurovision Song Contest – Vorentscheid". Seit 2021 ist sie Teil der Miniserie "Nihat – Alles auf Anfang" (Spin-off von GZSZ).

Tochter von Wolfgang Bosbach: Caroline tanzt bei "Let's Dance"

Bislang hat Caroline Bosbach (32) nur zu Hause getanzt. Jetzt wagt sich die älteste Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (69) in den Tanz-Wettbewerb. Nach einem Master-Studium in Wirtschaftskommunikation arbeitet sie in einer Frankfurter PR-Agentur und ist freie Moderatorin für Politik und Wirtschaft. Doch auch sie wurde positiv auf Corona getestet und setzt in der dritten Folge aus.

Auch Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein will die Tanz-Krone

Sie ist die wohl schönste Prinzessin im Land und will jetzt nach der "Let's Dance"-Krone greifen. Auch Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein ist in der RTL-Show dabei. Die 49-Jährige ist die Ex-Frau von Prinz Alexander zu Schaumburg-Lippe (63). Obwohl sie in der ersten Folge rausgewählt wurde, durfte sie als Ersatz für Hardy Krüger jr. zurückkehren. Doch in der dritten Folge fehlt sie bereits wieder, da sie an Corona erkrankt ist.

Moderatorin Janin Ullmann traut sich aufs Tanzparkett

Normalerweise versucht Janin Ullmann als Moderatorin, den Promis private Infos zu entlocken. Doch jetzt steht sie bei "Let's Dance" 2022 selbst im Fokus und muss ihre Tanzfähigkeiten unter Beweis stellen.

Wegen Verletzung: Patricia Kelly muss "Let's Dance" absagen

Patricia Kelly war auch als Teilnehmerin gesetzt, doch die 52-Jährige hat sich bei einem Treppensturz am linken Fußgelenk verletzt. Daher musste sie schweren Herzens absagen.

