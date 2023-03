Privatleben von Janin Ullmann: Hat sie einen neuen Freund und was ging da mit Neymar?

In den 2000ern war Janin Ullmann, damals noch Reinhardt, eines der bekanntesten Gesichtern des Musiksenders VIVA. Von ihrem Ehemann Kostja Ullmann hat sie sich 2018 getrennt. Wie geht es der hübschen Moderatorin und Schauspielerin privat? War sie mit Fußballer Neymar zusammen? Hat sie wieder einen Freund?

Aufgedreht, wortgewandt und schlagfertig: Janin Ullmann ist das Paradebeispiel einer Musik-TV-Moderatorin. Aber die hübsche Blondine kann noch mehr als vor der Kamera drauflos zu quasseln. Sie arbeitet auch als Schauspielerin und hat eine klassische Ballettausbildung.

Janin Ullmann: Karrierestart bei VIVA

Direkt nach dem Abitur ging es für Janin Ullmann vor die Kamera. Bei einem Casting für den Musik-Sender VIVA konnte sie sich gegen 3.000 Mitbewerber durchsetzen und moderierte ab 2000 das Magazin "Interaktiv". Unter anderem wurde sie auch für die Sendungen "Inside" und "Film ab" eingesetzt.

Janin konnte neben der Arbeit vor der Kamera auch auf der Bühne überzeugen, präsentiere 2003 die "Bravo Super Show" und moderierte zusammen mit Stefan Raab 2006 den "Bundesvision Song Contest".

In diesen Filmen und Serien war Janin Ullmann zu sehen

Die 41-Jährige übernahm ihre erste Schauspiel-Rolle bei der Comedy-Serie "Bernds Hexe". Darauf folgten weitere Produktionen wie "Was nicht passt, wird passend gemacht", "SK Kölsch" und "Mittsommer". Ihren bekanntesten Auftritt hatte sie in der ProSieben-Telenovela "Lotta in Liebe", in der sie eine Doppelhauptrolle übernahm. Die Serie wurde in den Bavaria Filmstudios in München gedreht, nach nur mäßigem Erfolg aber nach 130 Folgen abgesetzt.

Janin Ullmann privat: Wie geht es ihr nach der Trennung von Kostja Ullmann?

Ihren Ehemann Kostja Ullmann lernte Janin 2008 kennen und lieben. Das Paar heiratete aber erst im Juni 2016. Bereits zwei Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Über ihren Ex-Mann sagt die 40-Jährige gegenüber "Bunte": "Natürlich kann man sagen, da ist etwas Großes zerbrochen. Man kann aber auch sagen, da ist etwas ganz Großes geblieben. Das wollen wir bewahren."

Hat Janin Ullmann einen neuen Freund?

Über ihren privaten Beziehungsstatus schwieg Janin Ullmann nach dem Ehe-Aus mit Ex Kostja. Auf Instagram präsentierte sich die hübsche Moderatorin im Oktober 2019 allerdings auf dem Weg zur Wiesn im Dirndl. Die Schleife hatte sie links gebunden, was darauf schließen ließ, dass sie weiterhin Single ist.

Hat Janin Ullmann Kinder?

Kurz vor dem Start von "Let's Dance" sagt sie zu "Gala": "Früher hatte ich das klassische Bild vor Augen: Mit 40 ist man verheiratet, hat Kinder, Hund und Haus. Jetzt ist es bei mir eben anders gekommen. Ich glaube allerdings fest daran, dass all das für mich noch kommen kann."

Janin Ullmann und Fußballer Neymar: Nur ein heißer Flirt

Anfang 2020 machten gemeinsame Fotos von Ullmann und Kicker Neymar die Runde. Die beide schienen sich bestens zu verstehen. Liebes-Gerüchte folgten – und auch mehrere auch Dates. "Es war eine schöne und interessante Zeit", sagte die Moderatorin später und gab sich verschwiegen: "Mehr kann ich dazu nicht sagen." Doch am Ende wurden die beiden kein Liebes-Paar. Es blieb bei einem wochenlangen (heißen) Flirt.

Janin Ullmann tritt bei "Schlag den Star" gegen Jeanette Biedermann an

Am 12. März ist Janin Ullmann wieder im TV zu sehen. In der ProSieben-Show "Schlag den Star" tritt sie gegen Jeanette Biedermann an.