Bei Promi-Event: Sylvie Meis plaudert Hochzeits-Details aus

Star-Auflauf in Berlin: Beim "Raffaello Summer Dinner" feierten Dutzende Promis den Sommer. Unter anderem auch Sylvie Meis, die sogar einige Details zu ihrer baldigen Hochzeit ausplauderte. Die Bilder vom Event.

Peter Fissenewert mit Ulla Kock am Brinck.

BrauerPhotos/J.Reetz 17 Peter Fissenewert mit Ulla Kock am Brinck.

Rebecca Mir, Sylvie Meis, Laura Wontorra, Frauke Ludowig (v.l.): Sie alle waren beim "Raffaelo Summer Dinner" in Berlin. Klicken Sie sich durch die Bilder des Promi-Events.

BrauerPhotos/J.Reetz, AZ-Montage 17 Rebecca Mir, Sylvie Meis, Laura Wontorra, Frauke Ludowig (v.l.): Sie alle waren beim "Raffaelo Summer Dinner" in Berlin. Klicken Sie sich durch die Bilder des Promi-Events.

Nachdem wegen der Corona-Pandemie monatelang keine Promi-Events möglich waren, haben sich am Donnerstag mal wieder Dutzende VIPs bei einer Veranstaltung getroffen: Dem "Raffaello Summer Dinner" in der Königlichen Porzellan Manufaktur in Berlin.

Unter anderem sind die Top-Models Franziska Knuppe und Rebecca Mir, Schauspielerin Bettina Zimmermann, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale, Unternehmerin Dana Schweiger, Sängerin Ella Endlich, Sänger Thomas Anders und Schauspielerin Ruby O. Fee der Einladung von Gastgeber "Ferrero" gefolgt.

Sylvie Meis: Brautkleid bleibt ihr Geheimnis

Auch Moderatorin Sylvie Meis war vor Ort – und dabei plauderte die 42-Jährige einige Details zur kommenden Hochzeit aus. Meis will Ende September ihrem Verlobten, dem Künstler Niclas Castello, in Florenz das Ja-Wort geben. "Wie feiern drei Tage lang. Mit Pasta, denn ich liebe Pasta, und mit einem wunderbaren Kuchen. Auf diesen Kuchen freue mich fast am meisten", meinte sie lachend. Ist ihr Sohn schon aufgeregt? "Klar. Er darf seine Mama schließlich zu ihrem Ehemann bringen." Wie wird ihr Brautkleid aussehen? "Das bleibt mein Geheimnis, das würde keine Frau vorab verraten. Nur soviel: die Marke ist Galia Lahav."

Von Hochzeitsvorbereitungs-Stress war Sylvie Meis aber nichts anzumerken. Die Moderatorin lächelte locker in die Kameras: "Ich bin auch ganz entspannt", erzählte sie. "Es sind noch drei Wochen bis dahin. Jetzt freue ich mich erst einmal, hier zu sein. Es ist mein erstes Event seit dieser neuen Situation und wir müssen uns alle daran gewöhnen."

Die Bilder vom Promi-Event in Berlin gibt's in der Bilderstrecke zum Durchklicken.

