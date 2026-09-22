Promi-Fauxpas beim Almauftrieb: Model-Stargast sorgt für skurrilen Wiesn-Moment

Am Sonntag wurde auf dem Oktoberfest mit dem Almauftrieb die größte Promi-Party des Wiesn-Jahres gefeiert. Das wollten sich selbst internationale Stars nicht entgehen lassen. Wer war mit dabei und warum hat Bill Kaulitz für großen Trubel auf dem Balkon gesorgt?

Scharen von Fotografen und Kamerateams lauern am ersten Wiesn-Sonntag unterhalb der Bavaria. Denn dann ist die Prominenz aus München und weit darüber hinaus wieder auf dem Weg ins Käferzelt zum Almauftrieb.

Münchner Society und Promis feiern Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke

Der legendäre Almauftrieb hat seit Jahren einen festen Platz im Wiesn-Terminkalender der A- bis Z-Prominenz. Hier geben sich Schauspieler, Fußball-Stars, Musiker und Unternehmer die Klinke in die Hand – und feiern, abgeschirmt vom übrigen Oktoberfest-Treiben und neugierigen Fans, exklusiv im ersten Stock des Käferzelts.

In ist, wer drin ist – bei kaum einem Wiesn-Event gilt dieser Glaubenssatz so sehr wie beim Almauftrieb. Die prominente Gästeschar folgt der Einladung von Philip und Evelyn Greffenius mit Käfer-Hausherr und Feinkost-König Michael Käfer und seiner Frau Clarissa. Wie jedes Jahr mischte sich auch der eine oder andere neue Promi-Gast unter den exklusiven Kreis der feierwütigen VIPs.

Peyman Amin feiert zurückhaltender als früher: "Kann nicht mehr so viel trinken"

Dirndl-Designerin Kinga Mathe genoss den Abend in vollen Zügen. "Für mich ist die Wiesn einfach das schönste Fest des Jahres", schwärmte die Unternehmerin im Gespräch mit der Abendzeitung. "Es ist wundervoll zu sehen, wie die Menschen hier zusammenkommen, wie fröhlich sie sind und wie sie das Leben genießen, statt sich immer nur von Sorgen bestimmen zu lassen." Mathe hat auch heuer wieder zahlreiche VIPs mit Trachten ausgestattet. "In diesem Jahr waren es insgesamt mehr als 220 Ausstattungen. Ehrlich gesagt habe ich bei all den Namen schon fast den Überblick verloren", gab sie lachend zu.

Für Modelagent und TV-Star Peyman Amin war der Besuch des Almauftriebs ein absolutes Muss. Als Münchner freute sich der 55-Jährige vor allem darauf, alte und neue Freunde zu treffen. Doch eine Sache hat sich für ihn geändert, wie er der AZ verriet: "Mittlerweile kann ich nicht mehr so viel trinken, aber ich schaue, dass ich mithalte. Ich bin ja jetzt seit drei Jahren Papa und da tickt die Uhr ein bisschen anders. Da hat man ein bisschen andere Prioritäten."

Fauxpas bei Lottie Moss: Schwester von Kate Moss zeigt sich mit Witwen-Schleife

Den Promi-Auflauf rund um Käfers Wiesn-Schänke hatten natürlich auch zahlreiche Schaulustige bemerkt. Überall blitzten die Smartphones, es wurden Autogramme geschrieben und kurz mit Fans geratscht. Für Unternehmerin Dagmar Wöhrl war das kein Problem. "Ich finde es schön, wenn Menschen nach Selfies fragen. Es macht ihnen ja auch eine Freude. Durch 'Die Höhle der Löwen' sind auch viele junge Menschen begeistert. Ich weiß, dass viele die Selfies auch für ihre Kinder machen."

Mitten im Getümmel und beinahe unbemerkt tauchte mit Lottie Moss, der Schwester von Supermodel Kate Moss, ein internationaler Stargast des Abends auf. Das Mannequin war auf Einladung von Beauty-Doc Bruce Reith nach München gekommen und trug standesgemäß ein Dirndl. Doch dabei hatte sie sich einen kleinen Fauxpas geleistet: Ihre Schleife war auf dem Rücken gebunden – eigentlich ein Symbol für eine Witwe. Allerdings war der Partner von Lottie Moss quicklebendig an ihrer Seite. "Wahrscheinlich hätte ich mir vorher besser anhören sollen, was die Bedeutung ist", lachte das Model und ließ sich von einer Journalistin die Schleife richtig binden. Ihr Partner erklärte augenzwinkernd: "Ich lebe doch noch."

Lottie Moss und Therry Kalaitzis © G. Schober/Almauftrieb PR via Getty Images

Bill Kaulitz sorgt für großen Andrang

Als die Party in Käfers Wiesn-Schänke schon am Laufen war, erschien auch Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz auf dem Promi-Balkon. Der Schwager von Heidi Klum (hatte einen Auftritt in der Bräurosl) feierte den Almauftrieb in Begleitung von Bandkollegen Georg Listing und Stylistin Sara Alviti. Als sich die Kunde verbreitete, dass Kaulitz erschienen war, füllte sich der Balkon binnen Minuten. Auch die Münchner Society ist vom Hype um den 37-Jährigen begeistert. Kaulitz musste für zahlreiche Selfies paratstehen.

Astrid Söll berichtet von verwirrender Wiesn-Begegnung

Für Dirndl-Queen Astrid Söll jagt aktuell ein Wiesn-Termin den nächsten: vom Almauftrieb am Sonntag über die Sixt-Damenwiesn bis zur "Ladies Red Wiesn" am Dienstag. Dabei laufen ihr auf der Theresienwiese jeden Tag unzählige ihrer eigenen Kreationen über den Weg: "Ich freue mich immer, wenn ich ein Dirndl von mir sehe, und spreche meistens auch kurz mit den Damen." Auch wenn das schon mal für Verwirrung sorgt: "Ich habe zuletzt eine Dame getroffen, die hatte mein Dirndl über dem Arm hängen. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie mich nur angeschaut und dachte sich wahrscheinlich: 'Was ist das denn für eine Wahnsinnige?'", erzählte die Designerin freimütig und lachte.

Wiesn-Jubel bei TV-Familie Geiss: "Sowas kennen wir nicht von zu Hause"

Auch wenn bereits Promi-Größen wie Victoria Swarovski, Frank Thelen und Riccardo Simonetti den Balkon der Käfer-Schänke erklommen – Jubel gab es vor allem bei Familie Geiss. Als Robert und Carmen Geiss mit den Töchtern Davina und Shania an der Balustrade auftauchten, ertönte von schaulustigen Wiesn-Besuchern am Fuße des Käferzelts Geschrei. Für die Geissens ungewohnt, wie Davina der AZ erzählte: "Shania und ich sind gerade schon auf dem Gelände rumgelaufen, da mussten wir ein paar Fotos machen, aber bisher ging es eigentlich. Ist ja schön, dass wir das mal erleben, sowas kennen wir nicht von zu Hause", sagte die 23-Jährige.

Carmen Geiss mit den Töchtern Davina Shakira, Shania Tyra und Ehemann Robert © G. Schober/Almauftrieb PR via Getty Images

Die Wiesn-No-Gos der stilbewussten Geiss-Damen: "Ich habe ein paar Dirndl gesehen, die sahen aus, als kämen sie von Amazon – Dirndl müssen hochwertig aussehen und müssen vor allem lang genug sein", betonten Shania und Mutter Carmen. Die 61-Jährige trug am Sonntagabend ein Astrid-Söll-Dirndl.

Selina Söder und Partner Raphael Netz: "Haben erst mal gebraucht, um das zu verarbeiten"

Echter Goldmedaillen-Glamour zog am Sonntagabend mit ihnen ins Käferzelt ein: Bayerns First Lady, Karin Baumüller-Söder, erschien an der Seite von Tochter Selina und deren Lebensgefährten Raphael Netz. Letzterer hat erst vor wenigen Wochen einen einzigartigen Meilenstein erreicht: Gemeinsam mit dem deutschen Team holte der erfolgreiche Dressur-Reiter bei der WM in Aachen Mannschafts-Gold. "Wir haben erst mal gebraucht, um das alles zu verarbeiten", sagte Raphael Netz der Abendzeitung. Gefeiert wurde bislang erst im Kleinen: "Wir haben eine große WM-Feier geplant, die findet aber erst noch statt."

Karin Baumüller-Söder, Selina Söder und Freund Raphael Netz © Michael Tinnefeld für ALMAUFTRIEB

Das Dressur-Reiter-Paar hat aktuell ordentlich zu tun. "Morgen früh geht es für uns schon um sieben Uhr wieder an die Arbeit", sagte Selina Söder, die am Sonntag in einem Dirndl der neuen "Strenesse x Angermaier"-Kollektion strahlte, der Abendzeitung. Dennoch freue sich das Paar auf den Abend: "Wir sind hier von Strenesse mit einer tollen Truppe eingeladen und wollen den Abend heute einfach genießen", so Raphael Netz.

Welche weiteren Promis den Almauftrieb 2026 besuchten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.