Promi-Auflauf zum Geburtstag: So ausgelassen feiert Stavros Kostantinidis seinen Ehrentag

Wenn Münchens Top-Netzwerker einlädt, kommen sie alle: Wirtschaftsanwalt Stavros Kostantinidis feiert seinen 60. Geburtstag mit zwei Ministerpräsidenten, hochkarätiger (Polit-)Prominenz und einigen Überraschungen im Café Reitschule.

Zwischen Geburtstags-Kuss und -kuchen: Jubilar Stavros Kostantinidis mit seiner "Königin" Saskia Greipl-Kostantinidis und einer beerigen Geburtstagsüberraschung von Michael und Clarissa Käfer.

Gisela Schober/Getty Images 5 Zwischen Geburtstags-Kuss und -kuchen: Jubilar Stavros Kostantinidis mit seiner "Königin" Saskia Greipl-Kostantinidis und einer beerigen Geburtstagsüberraschung von Michael und Clarissa Käfer.

Wenn sich Ministerpräsidenten, Hollywoodstars und Wirtschaftsgrößen in München die Klinke in die Hand geben, ist entweder schon wieder Wiesn – oder Münchens größter Netzwerker Stavros Kostantinidis hat einen ganz besonderen Meilenstein zu feiern.

Geburtstagswünsche im Café Reitschule: Für ihn stehen sogar die Spitzenpolitiker Schlange

Zu seinem 60. Geburtstag hat der Wirtschaftsanwalt, bei dem die bayerische Spitzenpolitik am Sonntagabend Schlange steht, um dem Geburtstagskind ihre Glückwünsche zu überbringen, 300 seiner engsten Freunde und Wegbegleiter ins Café Reitschule geladen.

"Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückblicke, dann sehe ich keine schnurgerade, perfekte, durchgeplante Linie. Ich sehe ein wunderbares Mosaik aus Begegnungen, überraschenden Wendungen und glücklichen Folgen", richtet sich der Protagonist an seine Gäste.

Zwischen Geburtstags-Kuss und -kuchen: Jubilar Stavros Kostantinidis mit seiner "Königin" Saskia Greipl-Kostantinidis und einer beerigen Geburtstagsüberraschung von Michael und Clarissa Käfer. © Gisela Schober/Getty Images

Geburtstagsparty mit zwei Ministerpräsidenten

Begegnungen, die etwa dafür sorgen, dass sich neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der dem Jubilar zum Geburtstag den "tollsten, schönsten, größten" bayerischen Löwen mit Widmung verleiht, auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst – noch dazu in seinem Urlaub – im Biergarten an der Königinstraße einfindet.

300 Gäste zum 60. Geburtstag: Diese Promis feiern mit Stavros Kostantinidis

Ebenfalls unter den hochkarätigen Gästen am Sonntagabend: der Aufsichtsratsvorsitzende der Schwarz-Gruppe (u.a. Lidl) Jürgen Schreiber mit seiner Lebensgefährtin, Hollywood-Schauspielerin Leigh-Ann Rose ("FBI: Most Wanted"), TV-Koch Alexander Herrmann mit Frau Maxi, Bundesministerin Dorothee Bär mit Mann Oliver Bär, EVP-Chef Manfred Weber, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (mit der ganzen Familie), Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsministerin Judith Gerlach, allein auf weiter, "schwarzer" Flur die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, die "Höhle der Löwen"-Stars Tijen Onaran und Dagmar Wöhrl, das Unternehmerpaar Margit und Clemens Tönnies, der griechische Botschafter Alexandros Papaioannou – und natürlich Ehefrau Saskia Greipl-Kostantinidis: "Du bist mein absoluter Ruhepol, mein treuester Rückhalt und vermutlich der einzige Grund, warum ich heute noch halbwegs organisiert durchs Leben laufe", richtet Stavros Kostantinidis liebevolle Worte an die Frau, die seit 14 Jahren immer an seiner Seite steht.

Hollywood-Star Leigh-Ann Rose und Jürgen Schreiber. © Gisela Schober/Getty Images

Überraschendes Geburtstagsständchen: Plötzlich kommt Sänger Sasha auf die Bühne

Und die hat zum Geburtstag ihres Liebsten gleich mehrere Überraschungen in petto: So singen nicht nur die drei "Gentlemen Forever", ein "von der Sommersonne" erblondeter Francis Fulton-Smith, Erol Sander und Dave Kaufmann, dem Jubilar ein Ständchen, sondern auch Sasha, der mit Frau Julia Röntgen gekommen ist. "Saskia und Stavros haben wir auf der McDonald’s-Spendengala im Winter kennengelernt", sagt der Sänger, der erst vor Kurzem sein Alter Ego Dick Brave wieder hat aufleben lassen, der AZ. "Wir haben uns sofort super verstanden und sind in Kontakt geblieben."

Geburtstagsständchen von den "Gentlemen Forever" (v. l.): Erol Sander, Dave Kaufmann und Francis Fulton-Smith. © Gisela Schober/Getty Images

"Am besten in Kanada": Wo Sasha alias Dick Brave am liebsten ausspannt

Für den Sänger, der für die Geburtstagsgesellschaft seinen Hit "If you believe" zum Besten gibt, jagt im Sommer ein Open-Air-Konzert das nächste. Ausspannen? Geht aktuell schwer – und wenn: "Dann am besten in Kanada. Da kann ich meine Batterien wieder aufladen."

Sie reisten extra nach München (v. l.): Sänger Sasha mit Frau Julia Röntgen, Margit Tönnies, PR-Profi Benjamin Bartz und Tanja Ehrmann. © Gisela Schober/Getty Images

Wahre Lobeshymnen "singen" beide anwesenden Ministerpräsidenten auf den Jubilar: Markus Söder etwa nennt den Gastgeber "unseren Stern des Südens" mit "Handschlag-Qualität". Und Hendrik Wüst lobt: "In Bayern sagt man vergelt’s Gott. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sagt man einfach, du bist ein Guter."

Statt Geschenken: Gäste spenden 90.000 Euro für todkranke Kinder

Und Stavros selbst? Der denkt gar nicht daran, sich mit 60 zur Ruhe zu setzen, und zeigt sich auch an seinem Ehrentag gewohnt bescheiden. Statt um Geschenke bittet er um eine Spende an den Förderverein des Kinderpalliativzentrums München. Und die prominente Gästeschar zeigt sich großzügig: Über 90.000 Euro sind am Folgetag schon für den guten Zweck zusammengekommen.