Promi-Alarm bei CocoVero Wiesn-Anstich – Luna Schweiger trägt Dirndl-Schleife links: "Ich bin Single"

Stylisher Oktoberfest-Start: Luna Schweiger, Riccardo Simonetti, Laura Osswald, Kim Hnizdo, Soulin Omar, Jessica und Johannes Haller, Betty Taube und weitere VIPs feiern beim "CocoVero Wiesn-Anstich".

So fesch startete das Münchner Oktoberfest! Die "Kochel-Box" im "Schützen-Festzelt" platzte beim traditionellen Anstich vor lauter feschen "Madeln" und "Buam" fast aus allen Nähten. Dort trafen sich die VIPs beim "CocoVero Wiesn-Anstich". Constanze Schnitzler und Veronika Stork-Jacklbauer vom angesagten Münchner Trachten-Label "CocoVero" hatten erstmals zum gemeinsamen Oktoberfest-Event eingeladen. Los ging es bereits vormittags mit im Store in der Münchner Schäfflerstraße, wo die Gäste nicht nur eingekleidet wurden, sondern sich auch über die passende Wiesn-Frisur bekamen. Danach ging es top gestylt zum Feiern ins Festzelt.

Luna Schweiger outet sich als Oktoberfest-Fan und trägt Dirndl-Schleife links: "Ich bin Single"

Luna Schweiger freute sich über ihren gelungenen Wiesn-Look von "CocoVero" und die passende Frisur: "Ich versuche, jedes Jahr einen neuen Look fürs Oktoberfest auszuprobieren. Nicht fehlen darf für mich eine Dirndlbluse. Ich bin eine Woche hier und komme dann noch einmal fürs letzte Wochenende. Ich bin ein Oktoberfest-Fan!" Die Schleife trug sie links gebunden: "Ich bin Single."

Auch Riccardo Simonetti (er ist "ghd Brand Ambassador") kam perfekt gestylt – sowohl in Sachen Haare als auch was die Tracht angeht: "Ich liebe die Wiesn und daran vor allem die Achterbahn. Deswegen muss die Frisur heute praktisch sein und gut fixiert. Und eher glatt anstatt großer Wellen. Für den Notfall habe ich aber ein Bandana dabei – und unser Stylist Florian Ferino hat auch immer ein Glätteisen parat. Was die Tracht angeht, mag ich es lieber traditionell – was man sich vielleicht kaum vorstellen mag", meinte er lachend. "Aber mit eigenem Twist." Er trug eine extravagante Perlenbrosche zum CocoVero Janker: "Ich mag es, immer, ein paar modische Akzente zu setzen – damit es sich nach mir anfühlt."

Wiesn-Auflauf der ehemaligen GNTM-Models

Schauspielerin Laura Osswald kennt sich mit Tracht bestens aus: "Ich bin Münchnerin und liebe Tracht! Eine Bluse gehört für mich auch unbedingt zum Dirndl dazu. Und in Sachen Frisur setze ich dieses Jahr auf Haarkränze – das ist nicht so zweitaufwändig wie eine Flechtfrisur."

Für Topmodel Soulin Omar ist die Tracht noch Neuland: "Ich trage erst zum zweiten Mal Dirndl, erstmals letztes Jahr, fühle mich aber sehr wohl darin. Ich habe letztes Jahr hier auf dem Oktoberfest erstmal eine Maß probiert", erzählte sie schmunzelnd. "Und auch das war ein Erlebnis. Ich habe beide Hände dazu gebraucht."

Jung, hip und stylish waren die Gäste. Vor allem viele von Heidi Klums ehemaligen Schützlingen waren gekommen und verwandelten das Zelt in einen Catwalk. Mit dabei waren die ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerinnen Selma May, Ida Kulis, Catharina Maranca, Cassy Cassau, Betty Taube und Bruna Rodrigues, ebenso wie Vivien Blotzki, die Gewinnerin der letzten Staffel. Für sie war es eine Premiere: "Ich bin zum allerersten Mal auf dem Oktoberfest", erzählte sie. "Ich bin erst gestern von der Fashion Week in New York zurückgekommen. Zum Glück ohne Jetlag und habe mich wahnsinnig auf diesen Event hier mit CocoVero gefreut."

Welche weiteren Promi-Gäste beim CocoVero Wiesn-Anstich feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.