Privatleben von Sebastian Pufpaff: Was über Ehefrau und Kinder bekannt ist

Sebastian Pufpaff ist seit 2021 das Gesicht von "TV total". Aber woher kennt man den Kabarettisten eigentlich? Und was ist privat über ihn und seine Familie bekannt? Hat er Ehefrau und Kinder?
Comedian Sebastian Pufpaff sitzt in der der Kulisse der Comedyshow "TV total"
Comedian Sebastian Pufpaff sitzt in der der Kulisse der Comedyshow "TV total" © Willi Weber/ProSieben/dpa

16 Jahre lang hat "TV total" eine ganze Fernseh-Generation geprägt und machte Stefan Raab zum absoluten Kult-Star. Nach sechsjähriger Pause wurde 2021 eine Neuauflage des Formats präsentiert. Statt Raab sitzt seitdem Sebastian Pufpaff (49) am Schreibtisch mit dem legendären Nippelboard. Die AZ hat den "TV total"-Moderator unter die Lupe genommen.

Von "RTL Shop" zu "TV total": So startete Sebastian Pufpaff seine Karriere

Sebastian Pufpaff absolvierte seinen ersten TV-Auftritt 2004. Während seines Politikwissenschaftsstudiums stand er für den Teleshopping-Sender "RTL Shop" (heute Channel 21) vor der Kamera und präsentierte die neuesten Produkte. Über seinen damaligen Job sagte er 2016 im Gespräch mit "Bergischer Bote": "Ich stand damals vor der Entscheidung, entweder muss ich mein Studium abbrechen. Oder ich muss mich prostituieren."

Was hat Sebastian Pufpaff früher gemacht?

Nach seinem Studium wechselte Sebastian Pufpaff in den Bereich Comedy und Kabarett. Es folgten Engagements im "Quatsch Comedy Club", bei "Nightwash" und "nuhr im Ersten". Auch als Bühnenkünstler ist er erfolgreich und präsentierte mit "Warum!" (2011), "Auf Anfang" (2015) und "Wir nach" (2019) bereits drei Soloprogramme.

Einen seiner größten Erfolge erlebte Sebastian Pufpaff mit seiner Sendung "Noch nicht Schicht", für die er 2021 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Seit dem 10. November 2021 präsentiert er die Neuauflage von "TV total" auf ProSieben.

Neuer "TV Total"-Moderator: Ist Sebastian Pufpaff sein richtiger Name?

Bereits vor Ausstrahlung der ersten "TV total"-Folge mit Sebastian Pufpaff fragten sich viele Zuschauer, ob das denn der bürgerliche Name des Kabarettisten sei. Tatsächlich heißt er Malte Sebastian Pufpaff.

Über seinen ungewöhnlichen Nachnamen erklärte er 2013 im Interview mit "Westfälische Nachrichten": "Unter unseren Vorfahren befand sich eine hanseatische Familie, die mit Schwarzpulver gehandelt hat. Das 'Puffen' und 'Paffen' kommt wohl tatsächlich daher."

Privatleben von Sebastian Pufpaff: Hat er eine Ehefrau und Kinder?

Über das Privatleben von Sebastian Pufpaff ist wenig bekannt. Er ist mit der Urologin Julia Pufpaff verheiratet. Das Paar hat eine Tochter (*2011) und einen Sohn (*2014). Die Familie lebt in Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen).

Seine Ehefrau und Kinder hält Sebastian Pufpaff aus der Öffentlichkeit heraus. Auch auf Instagram gibt es keine Fotos seiner Familie. Er postet lediglich Beiträge aus seinem beruflichen Alltag.

