Prinzessin Kate verrät: Das wird sie tun, wenn sie Königin ist

Während des Eröffnungspicknicks der RHS Chelsea Flower Show unterhielt sich Kate mit den anwesenden Kindern. Ein Junge wollte wissen, was Kate als Erstes tun wird, sobald sie Königin ist.

Prinzessin Kate verriet auf der RHS Chelsea Flower Show, einer Garten- und Pflanzenausstellung, was sie als Erstes vorhabe, sobald sie Königin wird: "Kindern helfen". Bei dem Eröffnungspicknick für Kinder unterhielt sich die Frau von Prinz William mit den Schülerinnen und Schülern der zehn Grundschulen, die an der Veranstaltung teilnahmen.

Prinzessin Kate will Kindern helfen

Der elfjährige Saron Fikremariam erzählte den britischen Medien nach seinem Treffen mit der Prinzessin: "Ich habe sie gefragt, was sie als Erstes tun wird, wenn sie Königin wird, und sie sagte, dass sie Kindern helfen wird". Kate wurde von den Kindern auch gefragt, wie man ein Royal wird. Das beantwortete die 41-Jährige mit: "Man muss hart arbeiten."

Während des Eröffnungspicknicks stellte sich Prinzessin Kate den Fragen der Kinder. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Soldat über Kate: "Die Erbsen kann man vergessen, Sie nicht"

Im Anschluss an das Picknick traf sich Kate noch mit den Chelsea Pensioners, ehemaligen Soldaten und Soldatinnen, in einem überdachten Essbereich der Veranstaltung. Sie fragte die Gruppe: "Was steht auf der Speisekarte?"

Für die Pensionäre gab es Erbsen mit Kräutern, die auf einem Holzkohlegrill zubereitet worden waren. Harry Puttick, ein ehemaliger Soldat, der 30 Jahre lang bei den Royal Welsh Fusiliers diente, kommentierte das Essen mit: "Die Erbsen kann man vergessen, Sie (Kate) nicht."