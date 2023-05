König Charles III. lässt Tina Turners Hit "The Best" spielen

Auch König Charles III. ehrt die verstorbene Tina Turner. Die Band der Welsh Guards spielte bei einer Wachablösung eine Version des Hits "The Best".

Die Band der Welsh Guards hat die verstorbene Tina Turner (1939-2023) geehrt, zusammen mit dem ersten Bataillon des Welsh Guards Corps of Drums. Gemeinsam spielten die Musiker bei einer zeremoniellen Wachablösung Turners Hit "The Best". Ein vom British Forces Broadcasting Service zeigt die Performance.

Tina Turner trat bei Charles' "All-Star"-Konzert auf

König Charles III. (74) habe den Musikern erlaubt, die legendäre Sängerin auf diese außergewöhnliche Weise zu ehren, . Der Monarch habe Turner erstmals im Jahr 1986 kennengelernt. Zum zehnjährigen Jubiläum der gemeinnützigen und von Charles gegründeten Organisation "The Prince's Trust" fand damals in der Wembley Arena ein "All-Star"-Konzert statt, bei dem neben Turner unter anderem auch Elton John (76), Rod Stewart (78) und Paul McCartney (80) auftraten.

Für Thronfolger Prinz William (40) hat "The Best" unterdessen eine besondere Bedeutung. In der "Time to Walk"-Serie von Apple Fitness+ hatte er Ende 2021 erzählt, dass seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), auf der Fahrt in die Schule das Lied für ihn und seinen Bruder, Prinz Harry (38), gespielt habe, um ihnen ihre Ängste zu nehmen.

Tina Turner war kürzlich im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz verstorben. "Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Tina Turner bekannt", . Sie habe Millionen Menschen auf der ganzen Welt verzaubert "und die Stars von morgen inspiriert".