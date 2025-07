Prinzessin Kate: In diesem Sport ist sie besser als Ehemann William

Prinz William führt die britische Thronfolgerliste an, aber beim ehelichen Tennismatch hat er angeblich regelmäßig das Nachsehen. Denn: Seine tennisbegeisterte Frau Kate soll nicht nur gerne Wimbledon-Turniere besuchen, sondern inzwischen selbst auch eine exzellente Spielerin sein.

Prinzessin Kate ist Stammgast beim Tennisturnier in Wimbledon. Ihr Ehemann Prinz William begleitet sie dorthin nicht mehr so oft - vielleicht, weil sie in der Sportart die Nase vorn haben soll.

Das britische Thronprinzenpaar liebt bekanntlich Bewegung und den sportlichen Wettkampf. Egal ob Laufen, Tischtennis, Segeln oder Hockey - die Royals haben schon vieles ausprobiert. In einer Sportart soll Prinzessin Kate (43) ihrem Ehemann Prinz William (43) weit überlegen sein, wie berichtet.

"William sagte mir, er könne sie nicht schlagen"

Auf dem Tennisplatz ist die dreifache Mutter demnach ein wahres Ass. Der australische Tennisstar Rod Laver (86) hat bereits vor einigen Jahren verraten, wer auf dem Tennisplatz die Nase vorne hat. "Ich habe William und Kate ein paar Mal getroffen, und in der Royal Box hat man die Gelegenheit, ein wenig mit ihnen zu plaudern", . "Sie spielen Tennis gegeneinander. William sagte mir, er könne sie nicht schlagen."

Besucht Kate wieder Wimbledon?

Derweil spekulieren britische Medien, ob Prinzessin Kate möglicherweise auch in diesem Jahr wieder in Wimbledon auftauchen wird. Die 43-Jährige ist Schirmherrin des Vereins, der das weltberühmte Tennisturnier ausrichtet. Sie ist Stammgast der Veranstaltung und überreichte dort schon häufig die Pokale an die Sieger und Siegerinnen.

Laut der Royal-Expertin der "Daily Mail", Rebecca English sei es "sehr wahrscheinlich", dass sie Wimbledon besuchen werde. Das Tennisturnier läuft noch bis 13. Juli. Selbst in ihrem schweren Jahr 2024 ließ sie es sich nicht nehmen, zum Finale der Herren zu erscheinen. Es war erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im Frühjahr 2024.

Kate hat auch schon mit Tennischampions wie Roger Federer (43) und Emma Raducanu (22) gespielt, die sogar die "unglaubliche Vorhand" der Prinzessin lobte. Vielleicht gaben die Profis ihr auch die entscheidenden Tipps, um Ehemann William auf dem Court in Schach zu halten...

Mike Tindall witzelt über Kates Wettkampf-Ehrgeiz

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich während ihrer royalen Auftritte bereits in allen möglichen Sportdisziplinen gemessen, aber auch bei kuriosen Wettkämpfen wie Cocktailmixen in einer Bar oder beim Teigrollen in einer Bäckerei.

Auch bei privaten Feiern der Königsfamilie wie etwa zu Weihnachten sollen spielerische Wettbewerbe hoch im Kurs stehen. Mike Tindall (46), der mit Prinz Williams Cousine Zara (44) verheiratet ist, griff das Thema 2023 in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" auf. "Ich werde nicht sagen, dass du übermäßig ehrgeizig bist", sagte er zu seinem Special Guest Kate, die entgegnete: "Ich bin überhaupt nicht ehrgeizig." Daraufhin witzelte er: "Ich habe dich Beer Pong spielen sehen."