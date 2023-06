Prinzessin Kate: Hommage an Prinzessin Dianas Pünktchen-Kleid

Prinzessin Kate hat mit ihrem Look am Garter Day Prinzessin Diana geehrt. Sie trug nicht nur die Perlenohrringe ihrer verstorbenen Schwiegermutter, auch ihr Kleid ähnelte einer berühmten Robe von Lady Di.

Am Garter Day (19. Juni) nahm König Charles III. (74) erstmals als Monarch am "Order Of The Garter"-Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Der traditionelle Gottesdienst für die Mitglieder des Hosenbandordens findet immer an einem Montag im Juni in der St.-Georgs-Kapelle statt. Neben Charles war auch seine Familie anwesend, darunter Sohn Prinz William (40) und Schwiegertochter Prinzessin Kate (41). Letztere erinnerte mit ihrem Kleid an Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961-1997).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nur das Accessoire unterscheidet sich

Zu einem Polka-Dot-Kleid in Schwarz-Weiß kombinierte sie einen schwarzen Fascinator mit weißer Feder. Das Midikleid, das von Alessandra Rich stammt, erinnerte an eine Robe von Victor Edelstein, die ihre verstorbene Schwiegermutter 1988 beim Royal Ascot trug. Diana kombinierte damals zu ihrem Pünktchen-Kleid, das ebenso wie Kates Kleid an der Taille gerafft war, einen ausladenden Hut. Kate wählte zudem wie Diana für den Look weiße Heels mit schwarzer Spitze. Ihre weißen Perlenohrringe gehörten des Weiteren Williams verstorbener Mutter.

An das ikonische Pünktchen-Kleid von Diana hatte Kate schon einmal erinnert - und das sogar zum selben Anlass, zu dem es die verstorbene Prinzessin gewählt hatte. Kate erschien im Juni 2022 zum Ascot-Pferderennen in einem weißen Polka-Dot-Kleid mit braunen Punkten und langen Ärmeln von Alessandra Rich. Dazu trug sie einen braunen Fascinator mit weißen Blüten und ein paar edle Perlenohrringe.