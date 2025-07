Zwischen Prinzessin Kate und Herzogin Meghan herrscht Eiszeit. Doch, gibt es womöglich eine Annäherung? Bei einem royalen Auftritt überraschte Kate mit einer Bluse, die bereits Prinz Harrys Ehefrau getragen hatte. Wie kam es dazu? Und welche Verbindung offenbart sich dadurch?

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sind nach wie vor nicht gut auf den Rest der britischen Königsfamilie zu sprechen. Noch immer herrscht Eiszeit zwischen den zerstrittenen Royals – das wirkt sich auch auf die Kinder von Harry und Meghan aus, was Prinzessin Kate (43) traurig stimmt. Nun nahm die künftige Königin einen Termin im britischen "Colchester Hospital" wahr, bei dem Kate tapfer auf ihre zurückliegende Krebstherapie zu sprechen kam. Doch dabei setzte die Frau von Prinz William (43) auch ein optisches Statement.

Optische Entscheidung: Wagt Prinzessin Kate einen Neuanfang mit Meghan?

Prinzessin Kate trug während des royalen Auftritts im Krankenhaus eine dunkelbraune Hose und einen hellbraunen Blazer. Unter der schicken Jacke blickte eine braun-weiß gestreifte Bluse hervor. Pikant: Das gleiche Oberteil hat bereits ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie vor mehreren Jahren getragen – Herzogin Meghan! Bei der riesigen Auswahl an Klamotten, die Kate zur Verfügung stehen, wählte sie also ausgerechnet eine Bluse, die man zuvor auch an Meghan gesehen hat. War die Kleiderwahl bewusst gefallen oder die Fashion-Hommage etwa gewollt?

Erinnerung an Wimbledon-Spiel: Prinzessin Kate von Meghan inspiriert?

In Anbetracht der eisigen Stimmung zwischen den beiden Damen ist nicht von einem gezollten Tribut auszugehen. Doch eines ist sicher: Kate selbst hat die Bluse bereits an Meghan gesehen.

Prinzessin Kate trug bei einem royalen Termin in einem Krankenhaus eine Bluse, welche auch bei Herzogin Meghan im Kleiderschrank hängt. © imago/Spotlight Royal

Im Juli 2018 besuchten die beiden Royals gemeinsam ein Tennisspiel im Rahmen des Wimbledon-Turniers. Der einzige Unterschied zwischen den sonst identischen Blusen: Im Gegensatz zu Kates Oberteil, das sie während des Krankenhaus-Termins trug, war Meghans Bluse nicht braun-weiß gestreift. Meghans Modestück hatte blau-weiße Streifen.

Prinzessin Kate und Meghan setzen auf gleichen Look

Es ist durchaus möglich, dass Prinzessin Kate während des Wimbledon-Besuchs mit Meghan Gefallen an der Bluse fand und sie daraufhin auch kaufte. Hat Meghan etwa Williams Ehefrau Kate modisch inspiriert? Wie das Magazin " " berichtet, handelt es sich bei der Bluse um ein Designerstück der Luxus-Marke Ralph Lauren für 666 Euro.

Beim Besuch eines Wimbledon-Spiels im Jahr 2018 trug Herzogin Meghan das gleiche Oberteil wie Kate bei einem aktuellen Termin. Der einzige Unterschied: Meghans Bluse war nicht braun-weiß gestreift, sondern hatte blau-weiße Streifen. © imago/ABACAPRESS

Obwohl Prinzessin Kate und Herzogin Meghan nicht das beste Verhältnis haben, lässt sich eine modische Verbindung nicht abstreiten. Kate und Meghan haben das gleiche Kleidungsstück im Schrank hängen. Zumindest aus modischer Sicht ticken Kate und Meghan daher gar nicht so verschieden.