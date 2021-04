Prinzessin Dianas Hochzeitskleid wird in London ausgestellt

Ab Sommer 2021 soll unter anderem das Hochzeitskleid der verstorbenen Prinzessin Diana in London ausgestellt werden - unter dem Motto "Royal Style in the Making".

26. April 2021 - 17:07 Uhr | (wue/spot)

Prinz Charles und Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit im Juli 1981. © imago/ZUMA Press