Prinzessin Diana: Vor 25 Jahren gingen diese Bilder der Beerdigung um die Welt

Am 6. September 1997 wurde Lady Diana, die Mutter von Prinz William und Prinz Harry, beerdigt. Über zwei Milliarden Menschen hingen vor den TV-Bildschirmen, als die jungen Prinzen hinter dem Sarg ihrer geliebten "Mummy" marschierten. Elton John rührte in der Westminister Abbey mit seinem Lied "Candle in the Wind" Millionen zu Tränen.

06. September 2022 - 06:16 Uhr | Steffen Trunk