Prinz William versucht sich mit Sakko im Basketball

Am Ende hat es doch noch geklappt: Prinz William hat sich bei einem Termin im Basketball versucht. Der britische Thronfolger benötigte aber mehrere Anläufe, um den Korb zu treffen. Das könnte auch an seinem wenig sportlichen Outfit gelegen haben.

Prinz William (41) ist derzeit viel unterwegs. Der britische Thronfolger besuchte in den vergangenen beiden Tagen sechs Orte im Vereinigten Königreich. Sie sollen als Hauptstandorte für "Homewards" dienen. Mit dieser neuen Initiative will das Königshaus die Obdachlosigkeit bekämpfen.

Auch bei der Organisation "Reach Up Youth" in Sheffield machte der Prinz von Wales nun auf seiner Charity-Tour Station. unter anderem über die Frage, wie Sport junge Menschen mit ihren Gemeinschaften verbinden, ihr Engagement fördern und die Unterstützung von Gleichaltrigen stärken könne. Damit soll verhindert werden, dass Jugendliche in die Obdachlosigkeit rutschen.

Prinz William versucht sich im Basketball

Prinz William versuchte sich während seines Besuchs auch im Basketball. Im Sakko legte er in dem Raum voller Zuschauer offenbar zwei Fehlwürfe hin. Bei seinem dritten Versuch ging William dann ein paar Schritte näher an den Korb heran und traf unter dem Jubel der Menge, wie "People" berichtete. "Gott sei Dank", lachte der Thronfolger demnach anschließend.

William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), sind für ihre Liebe zum Sport bekannt. Auch bei öffentlichen Auftritten zeigen sie immer wieder, wie fit sie sind. Unter anderem wurden sie schon auf Spinning-Rädern, beim Klettern, Mountainbiken oder beim Rudern abgelichtet. Kurz vor dem Start des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon hat sich Kate gerade mit der Schweizer Tennislegende Roger Federer (41) auf dem heiligen Rasen getroffen. Gemeinsam schlugen sie ein paar Bälle und schauten beim Training der Balljungen zu.

Aber auch auf der Tribüne ist das Thronfolger-Paar immer wieder bei Sportveranstaltungen wie Wimbledon zu sehen. Der Prinz von Wales ist außerdem großer Fußball- und Rugby-Fan und feuert sein Lieblingsteam Aston Villa hin und wieder im Stadion an.