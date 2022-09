Prinz William und Prinzessin Kate: Neue Titel, neue Media-Accounts

William und Kate sind jetzt der Prinz und die Prinzessin von Wales und das schlägt sich auch auf ihren Social-Media-Accounts nieder: "The Prince and Princess of Wales", heißen sie dort nun offiziell. Was Kate zur neuen Rolle sagt.

10. September 2022 - 13:05 Uhr | (ili/spot)

Prinz William und Prinzessin Kate sind jetzt "The Prince and Princess of Wales". © imago/i Images