Prinz William und Prinzessin Kate feiern Teeparty im Krankenhaus

Prinz William und Prinzessin Kate haben in einem Londoner Krankenhaus mit Mitarbeitern des Gesundheitssystems gefeiert. Bei der Deko legten die beiden Royals selbst Hand an.

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sind überraschend als Ehrengäste bei einer Teeparty aufgetaucht. , feierte das Thronfolger-Paar damit das 75-jährige Bestehen des britischen Gesundheitssystems NHS. Dem Bericht zufolge kamen William und Kate extra früh zur Teeparty, um beim Decken der Tische und beim Fertigstellen von Torte und Cupcakes zu helfen. Die Prinzessin von Wales soll sich dabei um einiges geschickter angestellt haben als ihr Ehemann. Beim Anblick der Backkünste von William soll Kate gelacht haben, heißt es.

Organisiert wurde die Veranstaltung im St. Thomas' Hospital in London von einer Wohltätigkeitsorganisation, die das Gesundheitssystem unterstützt. William und Kate sind die Schirmherren von "NHS Charities Together". Als Gastgeberin fungierte zudem "The Great British Bake Off"-Star Mel Giedroyc (55). Die Schauspielerin und Moderatorin half den Royals ebenfalls beim Vorbereiten der Kuchen.

Überraschung für die Gäste

Kate trug dem Bericht zufolge zu der Teeparty für die NHS-Mitarbeiter ein blaues Kleid mit weißen Punkten von Alessandra Rich im Wert von umgerechnet 1.800 Euro. Nachdem die Eingeladenen im Garten des Krankenhauses angekommen waren, sollen die Royals als Überraschungsgäste mit einer riesigen Geburtstagstorte dazugekommen sein, berichtet die "Daily Mail" weiter. Anschließend setzten sich William und Kate mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Feier zusammen, um sich mit ihnen auszutauschen.

Eindrücke der Party. Dazu schrieben sie: "Alles Gute zum 75. Geburtstag, NHS!" Weiter heißt es: "Es war uns eine Freude, an einer ganz besonderen @nhscharitiestogether-Teeparty teilzunehmen, um nur einige der vielen unglaublichen Menschen zu feiern, die den NHS zu dem machen, was er ist!"

Kate bezauberte davor in Wimbledon

Zuvor hatte Kate schon dem Tennisturnier von Wimbledon einen Besuch abgestattet. Sie hatte dafür eine elegante Kombination aus einem mintgrünen Blazer von Balmain mit weißem Revers sowie großen weißen Knöpfen und einem weißen Plisseerock in Midi-Länge gewählt. Weiße Pumps sowie Perlenohrringe und offene Haare vervollständigten den Look.

