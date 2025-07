Prinz William und Prinz Harry: Ihre Cousine wurde tot aufgefunden

Ein weiterer Schicksalsschlag für die Royal Family: Eine entfernte Cousine von Prinz William und Prinz Harry ist im Alter von nur 20 Jahren tot in ihrem Familienhaus aufgefunden worden. Wie "The Sun" berichtete, läuft eine Untersuchung der genauen Umstände.

Neuer Schock für Prinz William (43) und seinen Bruder Prinz Harry (40). Eine ihrer entfernteren Cousinen ist tot. , starb Rosie Roche am 14. Juli im Alter von nur 20 Jahren im Haus ihrer Familie. Roche ist die Enkelin des Onkels von Prinzessin Diana (1961-1997), der Mutter der britischen Prinzen.

Beerdigung im privaten Kreis

Die "Yorkshire Post" veröffentlichte am 19. Juli einen Nachruf. Dort wird darauf hingewiesen, dass die Studentin, die in Englischer Literatur an der Universität Durham eingeschrieben war, im privaten Kreis ihrer Familie beerdigt werde. Ein Gedenkgottesdienst werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Roche wurde beschrieben als "liebe Tochter von Hugh und Pippa, unglaubliche Schwester von Archie und Agatha, Enkelin von Derek und Rae Long." Eine Sprecherin sagte laut "The Sun", sie werde "schmerzlich vermisst werden".

Die Zeitung berichtete weiter, dass die 20-Jährige von ihrer Mutter und ihrer Schwester gefunden worden sei. In ihrer Nähe auf dem Grundstück in Norton nahe Malmesbury, Wiltshire, soll zudem eine Schusswaffe gefunden worden sein. Laut "The Sun" wurde deshalb vor dem Coroner's Court in Wiltshire und Swindon eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei soll den Tod aber "als nicht verdächtig" eingestuft haben. Es liege keine Beteiligung Dritter vor.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111