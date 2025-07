Prinz William siegt bei Charity-Polospiel ohne Prinzessin Kate

Sein alljährliches Charity-Polospiel musste Prinz William am Freitag ohne seine Ehefrau Kate bestreiten. Trotzdem soll er das Match mit seinem Team gewonnen haben.

Prinz William (43) hat am 11. Juli einen Termin wahrgenommen, der seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil seines Sommers ist. Er trat zu einem alljährlichen Charity-Polospiel im traditionsreichen Guards Polo Club in Windsor an. Mehr als eine Million Pfund seien dabei für wohltätige Zwecke gesammelt worden, wie es von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), heißt. "Auch im 14. Jahr seines Bestehens unterstützt das Match weiterhin Organisationen, die im gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus wichtige Arbeit leisten", erklärt der Palast. Nun liege man bei insgesamt mehr als 14 Millionen Pfund, die durch das Event über die Jahre eingenommen worden sind.

Prinz William beim Polo: Kate war leider nicht dabei

Es sollen in diesem Jahr sogar mehr als 1,1 Millionen Pfund gewesen sein. William soll das Spiel mit seinem Team gewonnen haben. Die Motivation hat ihm also offenbar nicht gefehlt, auch wenn er demzufolge darauf verzichten musste, dass Kate ihn anfeuert.

Prinzessin Kate begleitet ihren Ehemann für gewöhnlich gerne zu der Veranstaltung, es ist aber bereits das zweite Jahr in Folge, dass sie nicht teilnimmt. Aufgrund ihrer Behandlung gegen eine Krebserkrankung hatte sie 2024 das Event verpasst. Warum sie 2025 nicht zugegen war, ist nicht bekannt. 2023 gab es von ihr für William noch tatkräftige Unterstützung und liebevolle Küsschen auf die Wange

Kate, die sich aktuell in Remission befindet, hatte , sich weiterhin auf ihre Genesung zu konzentrieren. Vor wenigen Wochen verglich sie unter anderem laut "Telegraph" das "Finden einer neuen Normalität" nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie mit einer Achterbahn. Man könne nach einer solchen Behandlung zu Hause nicht einfach "so normal funktionieren wie früher".

Kommt Prinzessin Kate nach Wimbledon?

Wie auch der "Daily Express" schreibt, wird vielerorts erwartet, dass Kate das prestigeträchtige Tennisturnier in Wimbledon am Wochenende besucht. Als Schirmherrin des Clubs, der die Championships ausrichtet, ist es eigentlich ein jährlicher Pflichttermin für sie. Für gewöhnlich werden von ihr die Trophäen überreicht. 2024 kam Williams Ehefrau gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte (10) und ihrer Schwester Pippa Matthews (41) zum Event. Es war ihr zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung.